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İsrail'in katliamı Gazzeli Süleyman'ı yasa boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Üniversite eğitimi için Filistin'den Konya'ya gelen Süleyman Elgirbavi, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen arkadaşlarının acısıyla yaşıyor - Üç arkadaşı şehit edilen Elgirbavi: - "Bu yürüyüş anlatıyor ki Filistin'in büyükleri öldüyse de küçükleri davasını unutmadı. Filistin'e ve Kudüs'e geri dönecekler. Direnişin çocukları davalarını unutmadı. Kudüs, Müslümanlarındır. İnşallah Aksa'daki işgal son bulacaktır"

ABDULLAH DOĞAN - Filistin'den üniversite eğitimi için Konya'ya gelen Süleyman Elgirbavi, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sivil etkinlikleri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen arkadaşlarının acısını yaşıyor.

Konya'da yaşayan 24 yaşındaki Gazzeli Süleyman'ın yakın 3 arkadaşı, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit oldu.

Birlikte büyüdüğü, Türkiye'ye gelinceye kadar hiç ayrılmadığı arkadaşlarının şehadet haberini alan Süleyman Elgirbavi, memleketinde yaşananları sosyal medyadan aralıksız takip ediyor.

Derin üzüntü yaşayan ve Gazze'deki saldırıların acısını yüreğinde hisseden Elgirbavi, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Elgirbavi, Gazze sınırında aralarında yakın arkadaşlarının olduğu Filistinli göstericilerin silahsız olduğuna dikkati çekerek, İsrail askerlerinin acımasızca bu masumlara ateş açtığını anımsattı.

- "Çok özledik" diye fotoğraf göndermişler

Dünyanın gözü önünde yaşanan zulme en büyük tepkinin Türkiye'den geldiğine işaret eden Elgirbavi, şöyle konuştu:

"Üç yakın arkadaşım Samir Mümin El Sevvan, Sahir el-Methun ve Musa Ebu Hasaneyn şehit oldu. Bir arkadaşımın da durumu ağır, tedavisi sürüyor. Hepsi mükemmel insanlar, arkadaştan öte kardeşti. Şehitlerin fotoğrafını gördüm, üçünün siması gülümsüyor ve ay gibi parlıyordu. Yaşarken de güzeldiler. Onlardan ayrı kaldığıma çok üzgünüm. Çocukluğum, buraya gelinceye kadarki hayatım onlarla birlikte geçti. Faziletli, ibadet ehli ve hayırlı kişilerdi. Buraya gelmeden önce görüşmüştüm. İnternetten görüşüyorduk. Bana birlikte olduğumuz bir fotoğrafı attılar, 'çok özledik' diye yazmışlar. Burada onların şehadet haberini aldım. Çok müteessirim."

- "Adeta şehadete koşmuş"

Elgirbavi, şehit arkadaşlarının eğitimci olduğunu belirterek, "Arkadaşlarım, camilerde çocuklara eğitim veriyordu. Din, vatan sevgisi ve mukaddesata ilişkin bilgileri çocuklara öğretiyorlardı. Büyük yürüyüş için insanları davet etmişler. Samir'in babası engel olmak istemiş ama o bundan geri durmayarak, adeta şehadete koşmuş. Sınırda vurularak şehit oldu." diye konuştu.

Tüm yaşananlara rağmen Filistinlilerin tavizsiz duruş sergileyerek işgale boyun eğmeyeceğinin altını çizen Elgirbavi, şunları kaydetti:

"İsrail'in eski başbakanlarından biri, Müslümanların Kudüs davasını zamanla unutacağını ifade ederek, 'büyükleri ölür, küçükleri unutur' demiş. Bu yürüyüş anlatıyor ki Filistin'in büyükleri öldüyse de küçükleri davasını unutmadı. Filistin'e ve Kudüs'e geri dönecekler. Direnişin çocukları davalarını unutmadı. Kudüs, Müslümanlarındır. İnşallah Aksa'daki işgal son bulacaktır."

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Konya Kudüs Süleyman Elgirbavi üniversite

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