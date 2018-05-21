İsrail'in katliamı Gazzeli Süleyman'ı yasa boğdu

Dünyanın gözü önünde yaşanan zulme en büyük tepkinin Türkiye'den geldiğine işaret eden Elgirbavi, şöyle konuştu:

"Üç yakın arkadaşım Samir Mümin El Sevvan, Sahir el-Methun ve Musa Ebu Hasaneyn şehit oldu. Bir arkadaşımın da durumu ağır, tedavisi sürüyor. Hepsi mükemmel insanlar, arkadaştan öte kardeşti. Şehitlerin fotoğrafını gördüm, üçünün siması gülümsüyor ve ay gibi parlıyordu. Yaşarken de güzeldiler. Onlardan ayrı kaldığıma çok üzgünüm. Çocukluğum, buraya gelinceye kadarki hayatım onlarla birlikte geçti. Faziletli, ibadet ehli ve hayırlı kişilerdi. Buraya gelmeden önce görüşmüştüm. İnternetten görüşüyorduk. Bana birlikte olduğumuz bir fotoğrafı attılar, 'çok özledik' diye yazmışlar. Burada onların şehadet haberini aldım. Çok müteessirim."

- "Adeta şehadete koşmuş"

Elgirbavi, şehit arkadaşlarının eğitimci olduğunu belirterek, "Arkadaşlarım, camilerde çocuklara eğitim veriyordu. Din, vatan sevgisi ve mukaddesata ilişkin bilgileri çocuklara öğretiyorlardı. Büyük yürüyüş için insanları davet etmişler. Samir'in babası engel olmak istemiş ama o bundan geri durmayarak, adeta şehadete koşmuş. Sınırda vurularak şehit oldu." diye konuştu.