"İsrail'in, Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı yeterli değil. Kutsal kentteki Hristiyanlar ile Müslümanların kutsallarına yönelik tüm uygulamaların iptal edilmesi çağrısında bulunuyoruz."

İsrail'in, Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurmasının, şehirdeki dini mekanların statüsüne dokunulmasını engelleme yönündeki uluslararası baskının önüne geçme girişimi olduğunu söyleyen Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, "İsrail'in Küdüs'teki Hristiyan ve Müslümanların kutsallarına yönelik uygulamaları yasa dışı ve geçersizdir. Bu uygulamalar tüm uluslararası sözleşmelerin ve yasaların ihlalidir." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in, Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurmasının "yeterli olmadığını" belirterek, Hristiyanlar ile Müslümanların kutsallarına yönelik tüm uygulamaların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin ve uluslararası toplumun kutsal mekanların hukuki ve tarihsel statüsünün korunmasını ve uluslararası anlaşmalara tamamen aykırı olması nedeniyle hiçbir şekilde ihlal edilmemesini istediğini vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail kararını tam olarak iptal ettirme çabalarının sürdüğünü belirtti.

Uluslararası kararlar ve uluslararası konsensüse göre Doğu Kudüs'ün Hristiyan ve İslam aleminin kutsallarıyla beraber 1967'de işgal edilmiş Filistin topraklarının bir parçası olduğunu aktaran Ebu Rudeyne, İsrail'in kışkırtıcı uygulamalarının, sadece gerginliğin ve istikrarsızlığın sürmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne, ayrıca bunun İsrail ile ilişkilerin geleceğine ve siyasi rotaya olumsuz yansıyacağına işaret etti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, bu akşam İsrail'in Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirmeyi dondurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.