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İsrail'in "Kudüs'teki İslami Vakıflar" sempozyumunu engellemesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek "Kudüs'teki İslami Vakıflar" sempozyumunu engellemesini kınadı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs'teki İslami Vakıflar" adı altında düzenlenecek sempozyumu engellemesini kınadı.

Edis, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Kudüs'teki Mirasın Yeniden Canlandırılması ve İslami Araştırmalar Kurumu aracılığıyla sempozyuma iştirak edeceği ve programda rapor sunulmasının planlandığını belirterek, İsrail'in etkinliğe izin vermemesine tepki gösterdi.

Bakan, İsrail'in akademik sempozyumu engellemesinin, Kudüs'te gerek kutsal mekanlara gerekse kültürel ve akademik faaliyetlere yönelik olsun her türlü ihlalinde ısrarcı olduğunu gözler önüne serdiğini aktardı.

Kudüs'teki İslami ve Hristiyan vakıfların şehirdeki dini ve tarihi hakkının sabit olduğunu vurgulayan Edis, uluslararası kurumlardan Filistin halkının kentteki hakkını savunmasını talep etti.

İsrail polisi, bu sabah Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanlığının Doğu Kudüs'te organize ettiği şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermemişti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve konuşma yapmasının planlandığı sempozyum öncesi polis, etkinliğin düzenleneceği fakültenin kapılarına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın bildirisini asmış, girmek isteyenlere engel olmuştu.

Bildiride Erdan'ın "Bu sempozyumun Kudüs'te ve İsrail devleti içinde nerede olursa olsun engellenmesi talimatı veriyorum." ifadeleri yer alırken, gerekçe olarak "Filistin yönetimi tarafından ya da gözetiminde düzenlenmesi" gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kudüs

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