İsrail polisi, bu sabah Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanlığının Doğu Kudüs'te organize ettiği şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermemişti.

Kudüs'teki İslami ve Hristiyan vakıfların şehirdeki dini ve tarihi hakkının sabit olduğunu vurgulayan Edis, uluslararası kurumlardan Filistin halkının kentteki hakkını savunmasını talep etti.

Bakan, İsrail'in akademik sempozyumu engellemesinin, Kudüs'te gerek kutsal mekanlara gerekse kültürel ve akademik faaliyetlere yönelik olsun her türlü ihlalinde ısrarcı olduğunu gözler önüne serdiğini aktardı.

Edis, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Kudüs'teki Mirasın Yeniden Canlandırılması ve İslami Araştırmalar Kurumu aracılığıyla sempozyuma iştirak edeceği ve programda rapor sunulmasının planlandığını belirterek, İsrail'in etkinliğe izin vermemesine tepki gösterdi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve konuşma yapmasının planlandığı sempozyum öncesi polis, etkinliğin düzenleneceği fakültenin kapılarına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın bildirisini asmış, girmek isteyenlere engel olmuştu.

Bildiride Erdan'ın "Bu sempozyumun Kudüs'te ve İsrail devleti içinde nerede olursa olsun engellenmesi talimatı veriyorum." ifadeleri yer alırken, gerekçe olarak "Filistin yönetimi tarafından ya da gözetiminde düzenlenmesi" gösterilmişti.

