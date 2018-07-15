RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenecek ve şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumu engellemesini ve etkinliğin düzenleneceği fakülteyi kapatmasını kınadı.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi ve Yüksek Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerinin hedefinin, Kudüs'te Filistinlilere ait eğitim kurumlarını kapatmak ve kentin Yahudileştirilerek Filistin kimliğinden koparılması için yeni bir realite dayatmaya çalışmak olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in etkinliğe izin vermemesine tepki gösteren Ebu Zuhri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere uluslararası kurumlara, Kudüs'teki eğitim kurumlarının hedef alınmasına ve müfredatlarının değiştirilmesine engel olma çağrısı yaptı.

İsrail polisi, bu sabah Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanlığının Doğu Kudüs'te organize ettiği şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermemişti.