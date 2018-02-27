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İsrail'in Kudüs'teki kiliselerle ilgili planına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:08 | Son Güncelleme

Arap Birliği, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planının, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyan Filistin halkına saldırı olduğunu bildirdi

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planına tepki göstererek, bunun Kudüs'te Müslüman ve Hristiyan Filistin halkına saldırı olduğunu belirtti.

Arap Birliği'ne bağlı Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Birimi Başkan Yardımcısı Said Ebu Ali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in vergiye bağlama kararına tepki göstererek, "Bu, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyan Filistin halkına yeni bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Bu planın Kudüs'teki kiliselere karşı daha önce görülmemiş bir uygulama olduğunu aktaran Ebu Ali, bunun İsrail'in kutsal şehirde gerilimi arttırma çabalarından biri olduğunu kaydetti.

Ebu Ali, "Plan, kiliselerin görevini yapmasını engelleyen, kutsal topraklardaki Hristiyan ibadetlerini sekteye uğratan daha önce görülmemiş tehlikeli bir adım." ifadelerine yer verdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanı sayılan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama planını protesto amacıyla dün ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.

Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

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israil Kudüs mısır

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