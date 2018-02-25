İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

İsrail işgal dönemi dışında ne Kıyamet Kilisesi'ne de bir ibadet mekanının kapatıldığına şahit olduklarını hatırlatan Mahmud, "Kilisenin kapatılması, tüm halkımız ve Arap milletlerinin hassasiyetlerine el uzatmaktır. Bu kabul edilemez ve kınanması gereken bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü Yusuf el-Mahmud ise İsrail'in bu tür uygulamalarına acilen müdahale edilmesi çağrısında bulunarak, bu adımların durdurulması için İslam dünyasının her seviyede harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin ibadet mekanlarını vergilendirme niyeti Kudüs ve tüm Filistinli Arap halkını hedef alan, mukaddes değerlere el uzatan yeni bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin yönetimi, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyetinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

- İsrail işgali son bulmalı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, kiliseler başta olmak üzere Kudüs'teki trajik durumun, İsrail işgalinin son bulmasının gerekliliğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Trump ve ABD yönetiminin, işgal güçlerinin siyasetini teşvik etmenin ve Kudüs hakkında tek başına karar vermenin sonuçlarını anlamasının vakti geldi." dedi.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlık Komitesinden yapılan açıklamada, ibadet mekanlarının vergilendirilmesinin ciddi bir saldırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu, kutsal topraklardaki Hristiyan varlığını hedef alan yeni bir saldırı halkası. Kudüs'teki İsrail Belediyesi karşısında kapsamlı bir halk desteği ve iş birliği gerekiyor. Kıyamet Kilisesi, dünyada Hristiyan dünyasının en kutsal mekanı. İdaresi, Roma, Latin ve Ermeni cemaatleri tarafında yapılıyor." denildi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, daha önce yaptığı açıklamada, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme niyeti olduğunu açıklamıştı. Belediye, 882 kilise mülkünü vergiye bağlayacağını, yıllardır süregelen "vergiden muaf olma" durumunu kaldıracağını ve vergisi ödenmeyen mülklere el konulacağını beyan etmişti.

Kentteki yaklaşık 300 bin Filistinli nüfusun 10 ila 12 binini Hristiyan Araplar oluşturuyor.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekânı sayılan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi de (Kutsal Kabir-Yeniden Diriliş), İsrail'e bağlı belediyenin kentteki kiliseleri vergiye bağlama niyetine itiraz amacıyla ibadete ve ziyarete kapatılmıştı.