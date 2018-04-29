İsrail'in Lübnan vatandaşını alıkoyduğu iddiası

BEYRUT (AA) - İsrail ordusuna ait güçlerin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinde bir Lübnanlıyı alıkoyduğu iddia edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Şeba'da sınır çitleri dışında Lübnanlı bir vatandaşı alıkoyarak İsrail tarafına götürdü.

Lübnan ordusunun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile vatandaşının iadesi için çalıştığı belirtildi.

Lübnan ve İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

