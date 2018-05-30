Hamas, İsrail'in, "özgürlük" gemisini Aşdod Limanı'na çekmesini, "ABD-İsrail ortaklığıyla düzenlenmiş bir terör" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazzeli bir grup hastayı yurt dışına çıkarmaya çalışan özgürlük gemisine (Ablukayı Kırma Gemisi) yönelik saldırı, İsrail terörizmlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri, ABD yönetiminin İsrail'in uyguladığı korsancılığa ve işlediği suçlara yönelik destekleyici tutumunun, kendisini de saldırıya ortak yaptığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açılan ve İsrail'in deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod Limanı'na çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verilmişti.

Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde, aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.

