HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in "özgürlük" gemisini Aşdod Limanı'na çekmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 01:55 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri: "Gazzeli bir grup hastayı yurt dışına çıkarmaya çalışan özgürlük gemisine (Ablukayı Kırma Gemisi) yönelik saldırı, İsrail terörizmlerinden biridir"

Hamas, İsrail'in, "özgürlük" gemisini Aşdod Limanı'na çekmesini, "ABD-İsrail ortaklığıyla düzenlenmiş bir terör" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazzeli bir grup hastayı yurt dışına çıkarmaya çalışan özgürlük gemisine (Ablukayı Kırma Gemisi) yönelik saldırı, İsrail terörizmlerinden biridir." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri, ABD yönetiminin İsrail'in uyguladığı korsancılığa ve işlediği suçlara yönelik destekleyici tutumunun, kendisini de saldırıya ortak yaptığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açılan ve İsrail'in deniz kuvvetleri tarafından kuşatılan gemiye el konulduğunu ve Aşdod Limanı'na çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’den hareket eden gemi, 17 kişilik mürettebatıyla deniz sınırını ihlal etmeye çalıştı. Gemi, üzerindekilerle beraber Aşdod’a çekildi." ifadelerine yer verilmişti.

Mavi Marmara'nın 8. yılında İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya bu hukuksuz ablukanın kaldırılması mesajı vermek için yola çıkan teknelerde, aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu Filistinli aktivistler bulunuyor.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut olduBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 hastaya umut oldu
Artvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı - Ek fotoğraflarArtvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı - Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri israil

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

Polise tokat atan kişinin AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı olduğu iddia edilmişti kimliği belli oldu

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.