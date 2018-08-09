"İsrail'in saldırılarına verilen cevap meşrudur"

Filistin İslami Cihad Hareketince, Filistin direnişinin İsrail'in işlediği suçlara karşı verdiği karşılığın "meşru" olduğu belirtildi.
Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği mükerrer suç ve saldırıların devam ettiği bir ortamda Filistin direnişinin verdiği cevabın meşru olduğu ifade edildi.
"İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın iki mensubunun eğitim tatbikatı yaptığı sırada İsrail ordusuna ait bir tankla düzenlenen saldırıda şehit edilmesinin" İsrail'in işlediği son suçlardan biri olduğuna değinilen açıklamada, Filistin direnişinin bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceği ve bu hakkı kullanacağını da her defasında vurguladığı aktarıldı.
İsrail'in önceki gün Gazze'de Hamas'a ait bir bölgeye düzenlediği tank saldırısında iki Hamas mensubu şehit olmuştu.
İsrail ordusunun dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ise bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.
Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli
Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
ZTE ve Huawei kullanmayın emri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum