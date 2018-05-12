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İsrail'in saldırılarında Filistinli bir çocuk şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin dün Gazze sınırındaki gösterilerde ateş açarak yaraladığı Filistinli bir çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan ve İsrail askerlerince açılan ateşte yaralanan Filistinli Cemal Abdurrahman Affane'nin (15) hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından yaralanan Cemal Abdurrahman Affane'nin (15) bugün şehit olduğunu ifade etti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 8 bin Filistinli yaralandı.

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Filistin Gazze israil

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