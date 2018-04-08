İsrail'in Sefarad Baş Hahamı Yusuf'tan Suriye çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Sefarad Baş Hahamı İshak Yusuf, Beşşar Esed rejiminin Duma'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadı.

İsrail Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya, Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, Türkiye, Ege Adaları ve Balkan Musevilerinin büyük bölümünü oluşturduğu Sefarad Yahudileri Baş Hahamı Yusuf, Suriye rejimi tarafından yapılan katliamların durdurulması çağrısı yaptı.

Suriye rejimi tarafından başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde onlarca kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği dünkü kimyasal saldırıyı kınayan Yusuf, "Daha önce de söylemiştim, bugün yine tekrarlıyorum, Suriye'de kitle imha silahlarıyla çocuk ve kadınların öldürüldüğü vahşice bir soykırım yapılıyor." ifadesini kullandı.

Yusuf, Suriye'de gerçekleşen katliamların durdurulmasının ahlaki bir görev olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz Yahudiler olarak da soykırımdan geçtik. Bugün görevimiz insanlığın kalbinin nurla dolması için çalışmak. Ahlaki olarak da bu soykırıma karşı durmamız lazım. Tıpkı Suriye rejiminin nükleer tesislerini yok ettiğimiz gibi bunu durdurmamız da ahlaki görevimizdir."