İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

Bu sabah Nebi Salih'e baskın düzenleyen İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Tamimi ağır yaralanmış, daha sonra şehit olmuştu.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan Nebi Salih beldesi sakinlerinden Besim et-Tamimi, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli gencin hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini belirtmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntü de Besim et-Tamimi'nin verdiği bilgiyi doğrular nitelikte. Olaydan kısa bir süre sonra kaydedildiği tahmin edilen görüntüde vurulan Filistinlinin yerde yattığı, İsrail askerlerinin ise yaralının çevrede toplanan Filistinliler tarafından hastaneye kaldırılmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntüde Filistinli bir kişinin yaralının acil olarak hastaneye kaldırılması gerektiğini söylediği duyuluyor. İsrail askerlerine "Sizin insanlığınız yok" diye tepki gösteren kişinin "Bizi de öldürün" diye bağırdığı duyuluyor.

İsrail askerlerinin daha sonra yaralı Filistinliyi alarak bölgeden ayrıldığı görülüyor.

