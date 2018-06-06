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İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından şehit edilen 21 yaşındaki İzzettin et-Tamimi, İsrail'in engellemeleri arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tamimi'nin naaşı Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'nden alınarak, Nebi Salih beldesindeki evine getirildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Tamimi'nin naaşı gözyaşları arasında beldedeki kabristana defnedildi.

Öte yandan Tamimi'nin Ramallah'tan alınan cenazesinin Nebi Salih'e getirilmesi sırasında İsrail askerleri zaman zaman sorun çıkardı. Bölgede kontrol noktaları oluşturan askerler ile duruma tepki gösteren Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri olaylara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bu sabah Nebi Salih'e baskın düzenleyen İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede yaşanmıştı. Arbede sırasında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Tamimi ağır yaralanmış, daha sonra şehit olmuştu.

- Yaralının hastaneye kaldırılmasına izin vermediler

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan Nebi Salih beldesi sakinlerinden Besim et-Tamimi, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli gencin hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini belirtmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntü de Besim et-Tamimi'nin verdiği bilgiyi doğrular nitelikte. Olaydan kısa bir süre sonra kaydedildiği tahmin edilen görüntüde vurulan Filistinlinin yerde yattığı, İsrail askerlerinin ise yaralının çevrede toplanan Filistinliler tarafından hastaneye kaldırılmasına izin vermediği görülüyor.

Görüntüde Filistinli bir kişinin yaralının acil olarak hastaneye kaldırılması gerektiğini söylediği duyuluyor. İsrail askerlerine "Sizin insanlığınız yok" diye tepki gösteren kişinin "Bizi de öldürün" diye bağırdığı duyuluyor.

İsrail askerlerinin daha sonra yaralı Filistinliyi alarak bölgeden ayrıldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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