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İsrail'in şehit ettiği Filistinli gençler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli gençler toprağa verildi

Gazze Şeridi sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan 2 Filistinli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Beha Abdurrahman Kadih (23) ve Muhammed Halid Ebu Rayde (20) için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Filistinli 2 gencin naaşı defnedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli yaralandı.

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