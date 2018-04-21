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İsrail’in SİHA’larıa karşı Gazzeliler’in uçurtma SİHA’ları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

İsrail’in Filistin’i işlalinin 70.

İsrail’in Filistin’i işlalinin 70. yılında Dönüş Yürüyüşü başlatarak gösterilerde bulunan Gazzeliler’e kaşı gerçek mermi kullanan İsrail güvenlik güçlerine karşı Gazzeliler uçurtmaları silah olarak kullanarak karşılık veriyor.
Gazzeliler, İsrail’in orantısız güç kullanmasına karşı yaptıkları uçurtmalara el yapımı patlayıcılar ekleyerek karşılık vermeye başladı. Gazze’nin İsrail sınırında uçurdukları uçurtmaların rüzgarın tesiriyle İsrail sınırının ötesine indirmeyi hedeflediği iddia edildi.

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