HABER

İsrail'in Suriye'ye saldırdığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Hama'da rejime ait askeri üssü vurduğunu öne sürdü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Hama'daki Masyaf bölgesinde bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün akşam rejimin Masyaf üssündeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece hasar oluştuğu öne sürüldü.

İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.

İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam'da rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

PARTNER Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu Mustafa Ceceli’yle şarkı yaptık, çöp oldu
Protokol Çıldır Gölü'nde serinlediProtokol Çıldır Gölü'nde serinledi
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Suriye

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

'CHP'den 2. Adalet Yürüyüşü planı' iddiası

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Adnan Oktar için oğlunu terk etmiş!

Adnan Oktar için oğlunu terk etmiş!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkacak mı? Kritik gün bugün

TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

Bedelli askerlik saat kaçta belli olacak? Bedelli askerlik ne kadar? Yaş sınırı kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.