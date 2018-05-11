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İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 02:25 | Son Güncelleme

FKÖ Yönetim Kurulu üyesi Teysir Halid: - "İsrail, Filistin halkına ve özellikle de Gazze'ye karşı işlediği suçları örtbas etmeye ve dikkatleri dağıtmaya çalışıyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu üyesi Teysir Halid, İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için Suriye'de gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Halid, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırılarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrail'in, ABD'nin tavrını ve nükleer anlaşmadan çekilmesini İran aleyhinde gerilimi tırmandırmak için çirkin bir şekilde kullandığını belirten Halid, "İsrail, Filistin halkına ve özellikle de Gazze'ye karşı işlediği suçları örtbas etmeye ve dikkatleri dağıtmaya çalışıyor." dedi.

Halid, İsrail'in Suriye'deki durumu karıştırmaya ve ülkeyi yıkıma götüren savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti. İsrail ordusu çarşamba akşamı geç saatlerde İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamış ve buna karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı, füze ve topçu saldırısıyla vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil

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