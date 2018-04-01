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"İsrail'in uyguladığı şiddet tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: - "İki devletli çözüm konusu ve bu krizin halledilmesi için ortak çaba sarf etmezsek, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabilir. Filistin meselesi merkezi bir meseledir. Filistinliler haklarını almadıkları sürece bölgede istikrar ve güven olmaz"

KAHİRE (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki devletli çözüm konusu ve krizin halledilmesi için ortak çaba sarf edilmemesi durumunda İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi başkent Kahire’de bir araya geldi.

İki bakanın basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenledikleri ve Mısır Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan ortak basın toplantısında konuşan Safedi, İsrail’in, haklarını barışçıl gösteriler yaparak arayan Filistinli sivillere ateş açmasını ve İsrail şiddetini kınadı.

Önümüzdeki dönemin daha zor olacağını öngören Safedi, “İki devletli çözüm konusu ve bu krizin halledilmesi için ortak çaba sarf etmezsek, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabilir. Filistin meselesi merkezi bir meseledir. Filistinliler haklarını almadıkları sürece bölgede istikrar ve güven olmaz.” ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de görüşmenin ana temasının Filistin halkına yapılan saldırılar olduğunu söyledi.

İki tarafın da görüşmede Filistin halkının başkenti Kudüs olan bir devlet kurma hakkının önemini vurguladığını dile getiren Şukri, Filistin meselesinin barışçıl çözümü için çabaların sürmesi gereğinin altını çizdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, geçen cuma günü başlayan Toprak Günü’nün 42’nci yıldönümü nedeniyle yapılan ve halen devam eden barışçıl eylemlere, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Es-Safti Mısır'da Ürdün

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