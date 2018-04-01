"İsrail'in uyguladığı şiddet tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabilir"

KAHİRE (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, iki devletli çözüm konusu ve krizin halledilmesi için ortak çaba sarf edilmemesi durumunda İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Ürdünlü mevkidaşı Safedi başkent Kahire’de bir araya geldi.

İki bakanın basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından düzenledikleri ve Mısır Devlet Televizyonu tarafından yayınlanan ortak basın toplantısında konuşan Safedi, İsrail’in, haklarını barışçıl gösteriler yaparak arayan Filistinli sivillere ateş açmasını ve İsrail şiddetini kınadı.

Önümüzdeki dönemin daha zor olacağını öngören Safedi, “İki devletli çözüm konusu ve bu krizin halledilmesi için ortak çaba sarf etmezsek, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet tehlikeli bir dönemin başlangıcı olabilir. Filistin meselesi merkezi bir meseledir. Filistinliler haklarını almadıkları sürece bölgede istikrar ve güven olmaz.” ifadelerini kullandı.