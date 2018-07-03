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"İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: - "Filistin Devlet Başkanlığı bu kanunu Oslo'dan bu yana süregelen ilişkilerin temelini ihlal olarak görüyor. Bu kanunun yürürlüğe girmesi, Filistin'i bazı önemli kararlar almaya sevk edecektir. Çünkü bu mevzu, kimsenin dokunmasına veya ihlal edilmesine izin verilmeyecek kırmızı çizgilerdendir" - "Filistin Devlet Başkanlığı gelecek toplantısında İsrail ile ilişkilerin seyrini değiştirecek tarihi bazı kararlar almayı görüşüyor. Çünkü bu adımı, İsrail'in Filistin halkının tarihini hedef alan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz"

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, İsrail parlamentosunun, Filistinliler adına toplanan vergilerden Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasını "savaş ilanı" olarak gördüklerini açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ayırdığı ödeneğe karşılık topladığı Filistin'in vergilerinde kesintiye gitmesini kınayarak, bu adımın "tehlikeli" olduğuna dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, "Filistin Devlet Başkanlığı bu kanunu Oslo'dan bu yana süregelen ilişkilerin temelini ihlal olarak görüyor. Bu kanunun yürürlüğe girmesi, Filistin'i bazı önemli kararlar almaya sevk edecektir. Çünkü bu mevzu, kimsenin dokunmasına veya ihlal edilmesine izin verilmeyecek kırmızı çizgilerdendir." ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosunda onaylanan yasanın Filistin'e karşı "savaş ilanı" anlamına geldiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanlığı gelecek toplantısında İsrail ile ilişkilerin seyrini değiştirecek tarihi bazı kararlar almayı görüşüyor. Çünkü bu adımı, İsrail'in Filistin halkının tarihini hedef alan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz."

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda dün yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ocak ayında yaptığı açıklamada, İsrail yasalarını onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli şehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneğin kesilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırladığını duyurmuştu. İsrail parlamentosu, söz konusu yasa tasarısının ilk oylamasını mart ayında gerçekleştirmişti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince, İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının kesilmesi hedefleniyor.

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Filistin Filistinli tutuklu ve şehit aileleri israil

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