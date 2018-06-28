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İsrail'in yaraladığı Filistinli genç şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Refah kentine top atışıyla düzenlenen saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu

REFAH (AA) - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan Refah kentine top atışıyla düzenlediği saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail topçu birliklerinin, bugün, Refah kentine düzenlediği saldırıda başına şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli Abdulfettah Ebu Azum'un (17) şehit olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin güney kesimindeki Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan Nahda Mahallesi'ni hedef aldığı saldırıda 2 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Ebu Azum'un şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil şehit

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