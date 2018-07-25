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İsrail'in yaraladığı Filistinliler Başakşehir'de tedavi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan 7 Filistinli, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor

İSTANBUL (AA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan 7 Filistinli, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tedavi altındaki Filistinliler Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve beraberindekiler hastaları ziyaret ederek, Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş'tan son durumları hakkında bilgi aldı.

Kartoğlu, ziyarette yaralılarla sohbet ederken, "İsrail askerileri tarafından hedef gözetilerek vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Filistinli kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Bizler hem Filistin'e hem de Filistinli kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş ise Filistinliler'in Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye getirildiğini belirtti.

Direnişçilerin gerçek mermilerle sakat bırakılmak maksadıyla özellikle vurulduğunu aktaran Kurtuluş, "Şu an hastanemizde 7 Filistinli hastamız var. Başta göz tedavileri olmak üzere eklemlerde meydana gelen ateşli silah yaralanmaları sebebiyle meydana gelen sorunların iyileştirilmesi amacıyla fizik tedavi süreçleri devam ediyor. Terörist İsrail, gerçek mermiler kullanarak ve insanları sakat bırakmak amacıyla insanların üzerine özellikle ateş etmiş. 20'li yaşlarındaki bu gencecik insanlar belki de hayatları boyu yürüyemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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- En büyük hayalim Erdoğan'la tanışmak"

Yaralılardan 22 yaşındaki Muhammed Ebu Dan, İsrail askeri tarafından sağ gözünden vurulduğunu belirterek, "Burada her şeyin en güzelini gördük. Bana Türkiye'de yapay göz yapıldı. Her şey için minnettarım. En büyük hayalim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak." dedi.

Gazzeli 24 yaşındaki Ahmed Abu Alreesh ise kendisi için yapılan protez ile çok daha iyi yürüyebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından sağ bacağımdan vuruldum. Kurşun kemiğe ve bazı sinirlere zarar vermiş ama şimdi yeni yeni yürümeye başlıyorum. Fizik tedavi sürecim iyi gidiyor. Gazze'deki zor günlerimizde En büyük manevi desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türk milletinden gördük."

23 yaşındaki Mohammed Baraka, 25 yaşındaki Ahmed Alnavajha ile 33 yaşındaki Fevzi Ebu Musa da tedavilerinin iyiye gittiğini anlatarak, Türkiye'de gördükleri muameleden son derece mutlu olduklarını aktardı.

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Başakşehir Devlet Hastanesi filistinliler tedavi

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