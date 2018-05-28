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İsrailli akademisyenden Türkiye ekonomisine "Yahudi lobisi" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 04:41 | Son Güncelleme

Bar-Ilan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi Analisti Cohen: - "Dünya servetinin yarısı sadece Yahudi bir aileye ait ve bu ailenin İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu bilmiyor musun? Peki ya diğer Yahudi zenginlere ne dersin?"

KUDÜS (AA) – İsrailli akademisyen ve analist Edy Cohen, dolar/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yahudi lobisine işaret ederek Türkiye'ye ekonomik tehditler savurdu.

Bar-Ilan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi analisti Cohen, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Arapça "Türk Lirasına Yardım Edin" başlığıyla açılan hashtagle yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ey Hüsran Erdoğan!" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in ülkesine dönmek için gittiği havalimanında hakarete uğradığını ileri süren Cohen, "Türk lirası Türkiye tarihinde en düşük seviyesine indi." dedi.

Aynı zamanda İsrail hükümetine danışmanlık yapan Cohen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Dünya servetinin yarısı sadece Yahudi bir aileye ait ve bu ailenin İsrail'in en büyük destekçisi olduğunu bilmiyor musun? Peki ya diğer Yahudi zenginlere ne dersin?" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisini Yahudi lobisiyle tehdit eden Cohen, paylaşımında Türk lirasındaki dalgalanmaya işaret ederek, "Gelen daha kötü!" ifadesine yer verdi.

Cohen'in Twitter'daki yorumuna Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan takipçiler destek verirken, başta Katar olmak üzere diğer Arap ülkelerinden takipçiler tepki gösterdi.

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Bar-Ilan Üniversitesi Begin-Sadat Strateji Araştırmaları Merkezi israil Yahudi Akademisyen

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