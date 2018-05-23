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İsrailli Bakan: "AB cehennemin dibine gidebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

İsrailli Bakan: "AB cehennemin dibine gidebilir"

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Avrupa Birliği'nin (AB) Tel Aviv yönetimine yönelik açıklamalarına karşılık "AB cehennemin dibine gidebilir" ifadelerini kullandı.

Yerel bir radyoya konuşan Bakan Steinitz, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma izninin iptal edilmesi ve iki hafta içinde ülkeden ayrılması yönündeki kararından geri dönülmesini isteyen, ayrıca geçen hafta Hayfa'da Arap asıllı İsrail vatandaşlarına yönelik polisin aşırı güç kullanımının soruşturulması çağrısında bulunan AB'ye sert tepki gösterdi.

AB'nin iki yüzlülük yaptığını ve "İran'a yağ çekerken İsrail'i rahatsız ettiğini" ileri süren Steinitz, "AB, cehennemin dibine kadar gidebilir." diye konuştu

Steinitz, açıklamasının hedefinin Avrupa halkı değil, AB olduğunu vurguladı.

Yaklaşık iki hafta önce AB günü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katılan Steinitz, İsrail ile AB arasındaki ilişkileri övmüştü.

İsrail İçişleri Bakanlığı, HRW'nin Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir'in çalışma iznini mayıs ayı başında iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

AB Dış İlişkiler Servisi dün İsrail'e, Şakir'in çalışma izninin iptal edilmesi ve iki hafta içinde ülkeden ayrılması yönündeki kararından geri dönmesi ve Hayfa'da Filistinli göstericilere karşı İsrail polisinin uyguladığı aşırı güç kullanımının soruşturulması çağrısı yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Filistin israil

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