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İsrailli bakandan Filistin direniş liderlerine suikast çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

İsrailli bakandan Filistin direniş liderlerine suikast çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistin direniş örgütleri liderlerine yönelik suikast politikalarına yeniden dönme çağrısı yaptı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, Kanal10 televizyonuna verdiği mülakatta, “Gün boyunca yükselen gerilim ve atılan roketler nedeniyle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde bu gece suikast politikalarına geri dönmesi gerekiyor.” dedi.

Gazze sınırında bugün yaşanan gerilim nedeniyle Hamas liderlerini işaret eden Erdan, “Hamas liderleri, bölgede yaşananlardan sorumlu olduklarını sürekli olarak ifade ettiğimiz liderler, hayatlarından endişe duymaları lazım.” ifadelerini kullandı.

Erdan, önümüzdeki günlerde İsrail’in Gazze’deki Filistin direniş örgütlerine yönelik saldırılarının artacağına dikkati çekerek, “Bizim gerilimin tırmanmasını istemediğimiz doğrudur. Ancak Hamas ve İslami Cihad Hareketi bunu istiyor mu, istemiyor mu? Bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı merkezlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden bugün yapılan yazılı açıklamada da "İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurduğu ifade edilmişti.

Buna karşın İsrail kaynakları, Gazze’den bugün atılan havan topları sonucu Gazze sınırındaki Aşkelon Yahudi yerleşim biriminde 3'ü asker 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas İslami Cihad Hareketi israil

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