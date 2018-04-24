KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Esed rejiminin "Rusya'nın vermeyi planladığı S-300 hava savunma füze sistemlerini ülkesine karşı kullanması halinde İsrail ordusunun karşılık vereceğini" açıkladı.

Ynet haber sitesine konuşan Liberman, Rusya'nın Esed rejimine vermeyi planladığı S-300 füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmediğini savunan Liberman, "İran'ın, İsrail'e karşı kullanabileceği gelişmiş silah sistemlerini Suriye'ye yerleştirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Liberman, kendileri için önemli olanın Rusya'nın rejime vermeyi planladığı "S-300'lerin İsrail'e karşı kullanılmaması" olduğunu belirterek, "Eğer Esed, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi, 14 Nisan’da ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye düzenlediği hava harekâtının ardından rejime S-300 vermeyi planladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planının sır olmadığını ancak, bu konuda henüz karara varılmadığını söyledi.