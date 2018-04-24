HABER

İsrailli bakandan "Suriye'ye S-300 verilmesi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Liberman: "Eğer Esed, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz"

KUDÜS (AA) - İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Esed rejiminin "Rusya'nın vermeyi planladığı S-300 hava savunma füze sistemlerini ülkesine karşı kullanması halinde İsrail ordusunun karşılık vereceğini" açıkladı.

Ynet haber sitesine konuşan Liberman, Rusya'nın Esed rejimine vermeyi planladığı S-300 füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmediğini savunan Liberman, "İran'ın, İsrail'e karşı kullanabileceği gelişmiş silah sistemlerini Suriye'ye yerleştirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Liberman, kendileri için önemli olanın Rusya'nın rejime vermeyi planladığı "S-300'lerin İsrail'e karşı kullanılmaması" olduğunu belirterek, "Eğer Esed, S-300'leri bize karşı kullanırsa biz de karşılık veririz." ifadelerini kullandı.

Moskova yönetimi, 14 Nisan’da ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye düzenlediği hava harekâtının ardından rejime S-300 vermeyi planladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planının sır olmadığını ancak, bu konuda henüz karara varılmadığını söyledi.

Rusya'nın Esed rejimine S-300 verme planı, İsrail'de endişeye neden oluyor. Zira, Tel Aviv yönetimi bu sistemlerin, zaman zaman Suriye'ye hava saldırıları gerçekleştiren İsrail uçaklarına karşı kullanılmasından endişe ediyor.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.

Ermenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalarErmenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalar
Ermenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalarErmenistan'da neler oluyor? Flaş açıklamalar
Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Rusya S-300 Suriye

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.