İsrailli CEO'lar tatil için yeniden Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İSRAİL'in geçen yıl Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen tatil için Antalya'yı tercih eden İsrailli dünyaca ünlü şirketlerin CEO'ları ve üst düzey yöneticileri, bu yıl da iki ülke arasında gergin bir süreç olmasına rağmen yine Antalya'ya geldi. Geçen yıl eylül ayında İsrail Terörle Mücadele Bürosu'nun Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı bölgelerle ilgili yaptığı seyahat uyarısına rağmen eş ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatile gelen, İsrail'in dünya ünlü şirketlerinin CEO ve yöneticileri, 15 kişilik ekiple bir haftalık tatil için yine Antalya'yı tercih etti. Temacc firmasının organize ettiği tatil için bu sabah Antalya'ya gelen 15 kişilik ekip, Antalya Havalimanı CIP'ten karşılandı ve ardından Belek'te bulunan otellerine geçti. İsrailli CEO'ların bu yılki tatiline, ülkenin en önemli inşaat firmalarından Kass Group'un Gürcistan'daki yöneticileri de katıldı. Otelin geceliği 3 bin 500 Euro olan Villa Ducale'de konaklayacak olan ekip için iki villa hazırlandı. Villanın girişinde kırmızı halıda şampanya patlatılıp çiçeklerle karşılanan İsrailli zengin turistler için bando takımı müzik gösterisi sundu. Villa bahçesinde özel bir kokteyl de düzenlendi. Ayrıca villa bahçesine Türk bayrağı, İsrail bayrağı ve Gürcistan bayrağı asıldı. Tatili organize eden Temacc firmasının yönetim kurulu üyesi ve KASS Group Türkiye Temsilcisi Kazım Özcan, geçen yıl İsrail'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen İsrail'in dünyaca ünlü şirketlerinden 8 CEO'nun aileleriyle birlikte hiçbir güvenlik sorununun olmadığı Antalya'yı tercih ettiklerini hatırlattı. Kass Group Yönetim Kurulu Başkanı Hanoch Kass'ın Türkiye'nin en iyi dostlarından biri olduğunu belirten Özcan, “Türkiye ile siyasi anlamda İsrail veya diğer ülkelerle yaşanan sorunların turizme yansımaması açısından çok güzel bir örnek. Geçen yıl da kendileri bizi desteklemişti, bu yıl da yine kendilerini Belek Kaya Palazzo Otel'de özel villalarda Türk misafirperverliğiyle ağırlayacağız. Bir haftalık bir tatil olacak. Setur Marina, Kaleiçi, Tahtalı Teleferik, Kemer'den yat turu gibi her gün bir seyahat programı planlandı" dedi. Türkiye'nin güvenli bir ülke ve yıllardır iki ülke arasında güzel bir ilişki olduğunu belirten Hanoch Kass ise “Antalya'yı, Türkiye'yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim ve seviyorum. Şu anda burada aldığımızı başka hiçbir ülkede alamayız. Türkiye bu işte en iyisi ve bu konuda herhangi bir rakibi yok. Hem tatil hem de iş seyahati olduğu için aynı zamanda bazı yatırım planlarıyla ilgili toplantılarımız da olacak. Kısmet olursa sayın valimizi de ziyaret edeceğiz. İsrail ve Gürcistan'dan daha çok misafir gelmesini arzu ediyoruz. Aynı zamanda işbirliği ve yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz" dedi. İsrail ile Türkiye arasında Filistin nedeniyle yaşanan sorunlar ve olaylara da dikkat çeken Kass, “Olaylar oluyor ama bu devlet düzeyinde sorunlar yaratıyor. Her geldiğimde çok iyi karşılanıyorum, herhangi bir güvenlik sorunu yaşamıyorum. Buradaki yöneticiler destek oluyor, hizmeti ve güvenliğinden hiç endişe duymuyorum. Kendi arkadaşlarım ve yöneticilerimiz de tatil için Türkiye'yi soruyor ve tavsiye ediyorum. Türk Hava Yolları'nın İsrail'den günde 15 seferi var. İsrail'den yurtdışına çıkış açısından ikinci büyük havayolu. O yüzden büyük bir işbirliği söz konusu ve umarız yaşanan sorunlar da bir an önce çözülür" dedi. Kass Group Gürcistan Direktörü Ekaterine Tordia ise Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, havalimanından itibaren otele kadar karşılamanın çok güzel ve daha önce görmediği bir şey olduğunu söyledi. Türkiye, İsrail ve Gürcistan arasındaki işbirliğin daha da ilerlemesini temenni eden Tordia, tatilin yanı sıra yatırım ve işbirliği görüşmelerinin de gerçekleştirileceğini kaydetti.



