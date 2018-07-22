KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosundaki Dürzi kökenli milletvekillerinin, "Yahudi ulus devlet" yasasının iptali için yüksek mahkemeye başvuracağı bildirildi.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Ekrem Hassun, Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) Partisi milletvekili Hamed Ammar ve Siyonist Kamp Partisi milletvekili Salih Saad, İsrail'in tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını, Dürzi Avukatlar Forumu'yla birlikte Yüksek Adalet Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.
Milletvekilleri, söz konusu yasanın, "devlet için kendini feda eden ve savaşan Dürzileri ayırdığını" ifade etti.
Hassun, Yahudiler veya İsrail'in bir Yahudi devleti olmasıyla sorununun olmadığını belirterek, "İsrail'in kurulması için kendilerini feda eden Dürziler ne olacak? İsrail ordusundaki hizmetleri sırasında Dürzilerden 240 kişi öldü, bin 200'den fazlası yaralandı." dedi.
Yasanın, Dürzileri ikinci değil "yedinci sınıf vatandaş" haline getirdiğini söyleyen Hassun, "Dürziler, her ne kadar planlama, eğitim, bütçe ve diğer tüm alanlarda ayrımcılığa uğruyor olsalar da bu kanun, azınlıklar ve Yahudiler arasındaki uçurumu derinleştirmek, Yahudiler ile diğerleri arasında eşitlik sağlanması umudunu uzaklaştırmak için çıkarıldı." diye konuştu.
Haberde, söz konusu yasanın aleyhinde oy kullandığı hatırlatılan Hassun, bu ırkçı yasayı engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Dürziler, Golan bölgesi dışında İsrail'in kuzey bölgelerinde yaşıyor. İsrail'de 1948'den bu yana yaşayan Dürzilerin çoğu, İsrail ordusunda zorunlu hizmet yapıyor.
- Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?
İsrail meclisinde çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.
Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:
"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."
Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.
İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.
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