KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosundaki Dürzi kökenli milletvekillerinin, "Yahudi ulus devlet" yasasının iptali için yüksek mahkemeye başvuracağı bildirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Kulanu (Hepimiz) Partisi milletvekili Ekrem Hassun, Yisrael Beiteniu (İsrail Evimiz) Partisi milletvekili Hamed Ammar ve Siyonist Kamp Partisi milletvekili Salih Saad, İsrail'in tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını, Dürzi Avukatlar Forumu'yla birlikte Yüksek Adalet Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.

Milletvekilleri, söz konusu yasanın, "devlet için kendini feda eden ve savaşan Dürzileri ayırdığını" ifade etti.

Hassun, Yahudiler veya İsrail'in bir Yahudi devleti olmasıyla sorununun olmadığını belirterek, "İsrail'in kurulması için kendilerini feda eden Dürziler ne olacak? İsrail ordusundaki hizmetleri sırasında Dürzilerden 240 kişi öldü, bin 200'den fazlası yaralandı." dedi.

Yasanın, Dürzileri ikinci değil "yedinci sınıf vatandaş" haline getirdiğini söyleyen Hassun, "Dürziler, her ne kadar planlama, eğitim, bütçe ve diğer tüm alanlarda ayrımcılığa uğruyor olsalar da bu kanun, azınlıklar ve Yahudiler arasındaki uçurumu derinleştirmek, Yahudiler ile diğerleri arasında eşitlik sağlanması umudunu uzaklaştırmak için çıkarıldı." diye konuştu.