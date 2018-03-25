İsrailli ekip, Abu Dabi Çöl Rallisi için BAE'de

KUDÜS (AA) - İsrail'den bir ekibin, Abu Dabi Çöl Rallisi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği bildirildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberinde, 2 pilot ve 3 teknisyenden oluşan 5 kişilik İsrailli ekibin, dün başlayan organizasyonun yetkililerinden aldıkları resmi davetle BAE'ye giriş yaptığı belirtildi.

Ekibin, yetkililer tarafından çok iyi karşılandığı aktarılan haberde, İsrail'in bu katılımının, öncekilerden farklı olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nın getirdiği mecburiyetle değil, organizasyon yetkililerinin davetiyle gerçekleştiği kaydedildi.

BAE'den gazetenin yorumlarına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ile BAE arasında resmi bir ilişki bulunmuyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu birçok kez ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin "en iyi halinde" olduğunu dile getirmişti.