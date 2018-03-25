İsrailli ekip, Abu Dabi Çöl Rallisi için BAE'de

KUDÜS (AA) - İsrail'den bir ekibin, Abu Dabi Çöl Rallisi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği bildirildi.
İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberinde, 2 pilot ve 3 teknisyenden oluşan 5 kişilik İsrailli ekibin, dün başlayan organizasyonun yetkililerinden aldıkları resmi davetle BAE'ye giriş yaptığı belirtildi.
Ekibin, yetkililer tarafından çok iyi karşılandığı aktarılan haberde, İsrail'in bu katılımının, öncekilerden farklı olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nın getirdiği mecburiyetle değil, organizasyon yetkililerinin davetiyle gerçekleştiği kaydedildi.
BAE'den gazetenin yorumlarına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail ile BAE arasında resmi bir ilişki bulunmuyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu birçok kez ülkesi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin "en iyi halinde" olduğunu dile getirmişti.
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı
Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!
Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!
Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!
İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum