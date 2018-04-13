İsrailli eski keskin nişancılardan Gazze mektubu

LONDRA (AA) - İsrail ordusunda keskin nişancı olarak görev yapmış bir grup eski asker, Gazze’de Filistinli göstericilere gerçek mühimmat ile ateş emri verilmesinden utanç duyduklarını bildirdi.

İsrailli eski keskin nişancılar Gil Fermon, Amit Goldberg, Nadav Weiman, Avner Gvaryahu ve Ron Zaidel, İngiliz The Guardian gazetesinde Gazze’deki olaylara ilişkin ortak mektup yayımladı.

“Biz, keskin nişancı timlerinde görev almış bir grup eski muharip asker, Gazze Şeridi’nde yakın zamanda yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz.” ifadesiyle başlayan mektupta, şunlar kaydedildi:

“Silahsız göstericilere gerçek mühimmat ile ateş izni veren askeri emirleri duydukça, utanç ve üzüntü ile doluyoruz. Ahlak yargısından yoksun emirlerden utanıyoruz. Kendi deneyimimizden pek iyi bildiğimiz üzere, tüfeklerinin dürbününden tanık oldukları sahneleri daima içlerinde taşıyacak genç askerler için ise üzülüyoruz.”

Kimseye tehdit teşkil etmeyen silahsız göstericileri öldürmeye yönelik ateş açmaları için keskin nişancılara emir verildiğine işaret edilen mektupta, “Bu, milyonlarca Filistinli üzerindeki askeri yönetimin ve işgalin olduğu kadar, ülkemizin duygusuz liderlerinin ve ahlaki yoldan çıkmışlığının da ürünüdür.” değerlendirmesine yer verildi.