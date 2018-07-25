KUDÜS (AA) - İsrailli hukukçu Prof. Mordechai Kremnitzer, İsrail'in Yahudi ulus devlet yasasına sert tepki göstererek, "Utanç duyuyorum" dedi.

Prof. Kremnitzer, Tel Aviv’deki yerel 103 Radyosu'nda yaptığı konuşmada, "Eşitliğe bağlı kalmak için uygar dünyada anayasa sahibi olmayan tek devletiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs İbrani Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin eski dekanı ve Tel Aviv Üniversitesi Demokratik İsrail Enstitüsü Başkanı olan Kremnitzer, "Ülkemin kimliğini sınırlandıran bu kanundan utanç duyuyorum." diye konuştu.

Kremnitzer, yurtsever ve siyonist olduğunu vurguladığı konuşmasında, "İsrail devleti, ulusal bir vizyonun gerçekleşmiş halidir. Ancak bununla ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme ve kışkırtma arasında çok büyük bir fark var. Bu kanunun kalması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki Dürzi vatandaşlara işaret eden Kremnitzer, "Bu kanun kendisini bu devletin parçası sayan biri için bir aşağılama mesajı taşıyor olabilir. Böyle bir insan kendisini parçası saydığı devletin bir anda böylesine bir kanunuyla karşı karşıya kalıyor." diyerek tepkisini sürdürdü.