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İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi: "Uçurtma uçuran Filistinler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

İsrailli keskin nişancıların yeni hedefi: "Uçurtma uçuran Filistinler"

KUDÜS (AA) - İsrailli keskin nişancıların, abluka altındaki Gazze sınırında devam eden gösterilerde uçurtma uçuran Filistinlileri hedef alabileceği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, keskin nişancıların Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde molotofkokteyli bağlandığını öne sürerek, uçurtma uçuranları vurabileceği belirtildi.

Haberde ayrıca 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden gösteriler sırasında Filistinlilerin zaman zaman molotofkokteyli taşıyan uçurtmaları İsrail tarafına gönderdiği iddia edildi.

Bu uçurtmalar nedeniyle İsrail tarafında yangınlar çıktığı öne sürülerek, bu iddiayla İsrail ordusunun gösterilerde uçurtma uçuran kişileri hedef alabileceği kaydedildi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin israil

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