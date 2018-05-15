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İsrailli milletvekili: "Ordunun herkese yetecek mermisi var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

İsrailli milletvekili: "Ordunun herkese yetecek mermisi var"

KUDÜS (AA) - İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var." diyerek gözdağı verdi.

"Times of Israel" gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Dichter, Hamas'ın Gazze'deki gösterileri "kışkırttığını" ve benzer protestoların işgal altındaki Batı Şeria'da da düzenlenmesi için "provokasyon" yaptığını ileri sürdü.

İsrail güçlerinin hiç kimsenin İsraillilerin hayatını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini belirten Dichter, "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var. Bence İsrail ordusu tüm hazırlıkları yapmış durumda. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de 'ateş etme düzenlemesi' ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez. Ordunun herkese yetecek mühimmatı var." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, dün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenledi. İsrail askerleri dünkü gösterilerde 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 700'den fazla göstericiyi de yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin israil

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