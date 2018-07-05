İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verdi.
İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu'nun, parlamentodaki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Meclis Güvenlik Şefi Yosef Griff ile görüşerek Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları ele aldı.
Edelstein, görüşmede ziyaret konusunda verilen kararı mümkün olan en kısa zamanda uygulamak gerektiğini, her İsrail vatandaşı gibi Meclis üyelerinin de Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkı olduğunu belirtti.
Meclis başkanı, tüm milletvekillerine talimatları uygulama ve kışkırtmadan kaçınma çağrısında bulundu.
- Milletvekilleri için Mescid-i Aksa'ya giriş talimatları
Söz konusu talimatlar hakkında bilgi verilen açıklamada, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekillerinin, ziyaret gerçekleştirmeyi istedikleri tarihten 24 saat önce Meclisin güvenlik ofisini bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.
Ziyaret talebinin Kudüs Emniyet Müdürü ya da Emniyet Genel Müfettişi tarafından duruma göre onaylanması gerektiği ifade edildi.
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Yahudi meclis üyelerinin, sabah saatlerinde Mağaribe Kapısı'nı kullanması, içeride gayri Müslim ziyaretçilere ayrılan sınırlı yerlere dikkat etmeleri, alandaki kural ve talimatlara uyması gerektiği kaydedildi.
Arap milletvekillerinin ise Yahudi milletvekillerinin girişinden en erken yarım saat sonra "Aslanlı Kapısı" olarak bilinen El-Esbat kapısından girmesi gerektiği ve akşam kapılar kapanana dek orada bulunabilecekleri aktarıldı.
Mescid-i Aksa'nın siyasi tartışmalardan uzak tutulması için Meclis üyelerinin ziyaret boyunca konuşma yapmasının yasak olduğu belirtildi.
Milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya giriş bölgeleri dahil olmak üzere alanda ziyaret süresince röportaj vermelerinin, İslami vakıf ofislerindeki toplantı ve görüşmelere katılmalarının yasak olduğu ifade edildi.
Meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dışından üst düzey kişilere özel izin ve koordinasyon olmadan refakat etmesine izin verilmediği aktarıldı.
Ayrıca milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya silahlı muhafızlarla girmesinin yasak olduğu, mekanda güvenliğin yalnızca polis tarafından sağlanacağı kaydedildi.
İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.
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