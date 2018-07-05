İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verdi.

İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu'nun, parlamentodaki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Meclis Güvenlik Şefi Yosef Griff ile görüşerek Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları ele aldı.

Edelstein, görüşmede ziyaret konusunda verilen kararı mümkün olan en kısa zamanda uygulamak gerektiğini, her İsrail vatandaşı gibi Meclis üyelerinin de Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkı olduğunu belirtti.

Meclis başkanı, tüm milletvekillerine talimatları uygulama ve kışkırtmadan kaçınma çağrısında bulundu.

- Milletvekilleri için Mescid-i Aksa'ya giriş talimatları

Söz konusu talimatlar hakkında bilgi verilen açıklamada, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekillerinin, ziyaret gerçekleştirmeyi istedikleri tarihten 24 saat önce Meclisin güvenlik ofisini bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.