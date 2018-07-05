HABER

İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin verdi.

İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu'nun, parlamentodaki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Meclis Güvenlik Şefi Yosef Griff ile görüşerek Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları ele aldı.

Edelstein, görüşmede ziyaret konusunda verilen kararı mümkün olan en kısa zamanda uygulamak gerektiğini, her İsrail vatandaşı gibi Meclis üyelerinin de Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkı olduğunu belirtti.

Meclis başkanı, tüm milletvekillerine talimatları uygulama ve kışkırtmadan kaçınma çağrısında bulundu.

- Milletvekilleri için Mescid-i Aksa'ya giriş talimatları

Söz konusu talimatlar hakkında bilgi verilen açıklamada, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekillerinin, ziyaret gerçekleştirmeyi istedikleri tarihten 24 saat önce Meclisin güvenlik ofisini bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.

Ziyaret talebinin Kudüs Emniyet Müdürü ya da Emniyet Genel Müfettişi tarafından duruma göre onaylanması gerektiği ifade edildi.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Yahudi meclis üyelerinin, sabah saatlerinde Mağaribe Kapısı'nı kullanması, içeride gayri Müslim ziyaretçilere ayrılan sınırlı yerlere dikkat etmeleri, alandaki kural ve talimatlara uyması gerektiği kaydedildi.

Arap milletvekillerinin ise Yahudi milletvekillerinin girişinden en erken yarım saat sonra "Aslanlı Kapısı" olarak bilinen El-Esbat kapısından girmesi gerektiği ve akşam kapılar kapanana dek orada bulunabilecekleri aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın siyasi tartışmalardan uzak tutulması için Meclis üyelerinin ziyaret boyunca konuşma yapmasının yasak olduğu belirtildi.

Milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya giriş bölgeleri dahil olmak üzere alanda ziyaret süresince röportaj vermelerinin, İslami vakıf ofislerindeki toplantı ve görüşmelere katılmalarının yasak olduğu ifade edildi.

Meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dışından üst düzey kişilere özel izin ve koordinasyon olmadan refakat etmesine izin verilmediği aktarıldı.

Ayrıca milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya silahlı muhafızlarla girmesinin yasak olduğu, mekanda güvenliğin yalnızca polis tarafından sağlanacağı kaydedildi.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
İYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto ettiİYİ Partililer çocuk cinayetlerini protesto etti
Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Knesset Mescid-i Aksa

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.