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İsrailli turistler Dalaman havalimanında çiçeklerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

İsrailli turistler Dalaman havalimanında çiçeklerle karşılandı

İsrail'in Tel-Aviv kentinden 160 yolcusuyla gelen uçak, YDA Dalaman Havalimanı'nda su takı ve çiçeklerle karşılandı.

İsrail'den gelen turistleri, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur ve TÜRSAB Marmaris BYK Başkanı Ali Kırlı, Fethiye BYK Başkanı Süleyman Kaya, Antalya BYK Başkanı Hakan Şahin karşıladı.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tel-Aviv'den gelen 160 turisti bölgede ağırlayacaklarını söyledi.

Sezonu geçen yıla göre erken açtıklarını belirten Kırlı, "Hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olmasını ümit ediyoruz. 2018'de Dalaman'a inecek olan İsrailli turist sayımızı 35 bin olarak hedefliyoruz." dedi.

Akdeniz TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Hakan Şahin de Dalaman'a inen İsrail uçağının Türkiye'deki acentesinin yetkilisi olduğunu kaydetti. İsrail'den bölgeye ilk uçağın geldiğini anlatan Şahin, "Yaz boyunca Dalaman bölgesine 14 bine yakın koltuk planladık. Türk turizmine ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fethiye TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Süleyman Kaya da Fethiye'ye ilk turist grubunu alarak sezonu açtıklarını dile getirdi.

YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, sezonu öne çekmek ve uzatmak için paydaşlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

YDA Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, sezonun uzatılması için büyük çaba gösteren sektör temsilcilerine teşekkür etti.

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