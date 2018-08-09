İsrailli yetkiliden Gazze'ye karşı savaş öngörüsü

KUDÜS (AA) - İsrail'in saldırılarıyla tansiyonun yeniden yükseldiği Gazze Şeridi'nde İsrailli üst düzey bir askeri yetkiliye göre hızla savaşa gidiliyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan adını vermek istemeyen üst düzey askeri yetkili, gelişmelerin Gazze'ye karşı süratle bir savaşa sürüklenildiğini gösterdiğini söyledi.

Hamas'ın anlaşmadan uzaklaştığı ve savaşa yaklaştığını öne süren yetkili, İsrail ordusunun kapsamlı bir askeri operasyon durumunda daha fazla birliğini Gazze'ye yönlendireceğini belirtti.

Böyle bir durumda Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerinin de boşaltılacağını dile getiren İsrailli yetkili, ellerinde Gazze'de vurulacak oldukça fazla hedefin olduğunu ifade etti.

- İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, aralarında hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını bildirmişti.

