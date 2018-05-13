İsrailliler Doğu Kudüs'ün işgalini kutladı

KUDÜS (AA) - İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal edişinin 51. yılı Yahudiler tarafından, işgal altındaki kentin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerle kutlandı.

ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma hazırlıkları ve kutlamalarıyla eş zamanlı olarak Kudüs’ün işgalinin 51. yılı dolayısıyla Yahudiler tarafından gün boyunca Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e doğru yürüyüşler yapıldı.

Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili olan Eski Şehir'in en görkemli yeri Şam Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Şam Kapısı da dahil Eski Şehir'in bütün kapıları İsrail polisi tarafından kapatılarak sadece gösteri düzenleyen Yahudilerin girişine izin verildi.

Şam Kapısı'nda toplanan binlerce Yahudi kutlama esnasında, ABD ve İsrail bayrakları kaldırarak, siyonist içerikli ve Filistin karşıtı ırkçı sloganlar attı.

- Filistinli gazeteciye saldırı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kutlama yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı bölgesinde saldırdığı Filistinli bir gazetecinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.