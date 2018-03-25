İsrailliler, hükümetin Afrikalı göçmen planını protesto etti

KUDÜS (AA) - İsrail'de binlerce kişi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Afrikalı sığınmacılara ilişkin planını protesto etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, başkent Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 10 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin yaklaşık 42 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına tepki gösterdi.

Göstericiler, 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri için mühlet verilen Afrikalı sığınmacılara yönelik izlenen politikayı eleştirerek, "Sığınmacı ve göçmenleri ne kovacak ne öldüreceğiz." yazılı pankartlar açtı.

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İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin tamamına yakının 2006-2012 yıllarında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıklamıştı.

İsrail, çoğu Sina Yarımadası üzerinden geçerek ülkeye ulaşan, sayıları yaklaşık 42 bini bulan sığınmacıların yüzde 99'una mülteci statüsü vermeyi reddediyor.

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