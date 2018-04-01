İsrailliler ordunun Gazze sınırındaki tutumunu protesto etti

KUDÜS (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik tutumu protesto edildi.
İsrail radyosunun haberine göre, başkentte bir araya gelen sol eğilimli yüzlerce İsrailli, ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik günlerdir sürdürdüğü tutumuna son vermesi, soruna siyasi çözüm bulunması ve barış sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik sloganlar attı.
İsrail'de sol eğilimli muhalif Meretz Partisi Başkanı Tamar Zandberg de Gazze'de yaşananlarla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, Toprak Günü’nün 42’nci yıldönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemlere, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu 17 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi yaralanmıştı.
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