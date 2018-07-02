İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor

KUDÜS (AA) - İsraillilerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin açıklaması beklenen Ortadoğu barış planına şüpheyle yaklaştığı bildirildi.
İsrail Demokrasi Enstitüsü ve Tel Aviv Üniversitesinin yaptığı bir anket, İsraillilerin yaklaşık dörtte üçünün, Trump yönetiminin barış planının başarı şansını düşük gördüğünü ortaya koydu.
Anket, İsraillilerin yüzde 77'sinin, Trump'ın İsrail'in çıkarlarını önemsediği, yüzde 60'ından fazlasının da Filistinlilerin çıkarlarına önem vermediği görüşünü taşıdığını gösterdi.
Katılımcıların yarısından fazlasının Filistinlilerle barış görüşmelerini desteklediği, beşte birinden azının müzakerelerin gelecek yıllarda barışla neticeleneceğine inandığı da belirtildi.
Washington yönetiminin yakında Ortadoğu barışı için bir planı açıklaması bekleniyor.
Filistinliler, planın ciddi biçimde İsrail yanlısı olacağı kaygısını taşıyor.
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