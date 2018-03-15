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İşsiz genç, adına şirket kurulup, borçlandırıldığını öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde e-devlet sorgulamasında adına şirket açıldığını ve 37 bin lira borcu olduğunu öğrenen Şakir Akıl (25), dolandırıldığını belirterek, "İşsizim ama şirket sahibiyim" dedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde e-devlet sorgulamasında adına şirket açıldığını ve 37 bin lira borcu olduğunu öğrenen Şakir Akıl (25), dolandırıldığını belirterek, "İşsizim ama şirket sahibiyim" dedi.

Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Şakir Akıl, kahvehanede arkadaşıyla otururken, internetten e-devlet sitesine girdi. E-devlet üzerinde sorgulama yaparken İzmir 17. İcra Müdürlüğü tarafından hakkında 37 bin liralık borç nedeniyle icra takibi başlatıldığını öğrendi. Askerlik görevini yaptıktan sonra geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle iki senedir işsiz olduğunu söyleyen Akıl, adına çılan şirket tarafından verilen karşılıksız çek yüzünden borcunun bulunduğunu öğrenince ikinci kez şok yaşadı. İşsiz olmasına rağmen dolandırıcılar sayesinde şirket sahibi olduğunu ifade eden Akıl, "Arkadaşımla kahvehanede otururken e-devlete girdim. Ben sıklıkla sisteme girerim. Sorgulama yaparken hakkımda icra takibi başlatıldığını öğrendim. 37 bin liralık borcum gözüküyor. Bu borç da benim adıma açılan şirket tarafından verilen karşılıksız çek yüzünden. Ben iş bulmak için birçok yere iş başvurusunda bulundum. Ama dolandırıcılar benim adıma şirket açmış, beni iş sahibi yapmış. Sonra arkadaşımla birlikte adliyeye gittik, dosyaya baktık. Mağdurum ve konuyla ilgili savcılığa giderek şikayetçi oldum, ayrıca borca da itiraz ettim. Çekteki imza da bana ait değil. Şu an bunu kimin yaptığı belli değil, araştırılıyor" dedi.

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