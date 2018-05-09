İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

ÖZCAN YILDIRIM - İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2018'in ilk çeyreğinde işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lira ödendi.
İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.
Mart ayı sonu itibarıyla 120 milyar 675 milyon lira büyüklüğe ulaşan fona, 1-31 Mart tarihlerinde 101 bin 626 kişi başvurdu.
Fondan, ocakta 438 bin 701, şubatta 435 bin 774, martta 436 bin 211 işsize ödeme yapıldı.
Ocak ayında 369 milyon 172 bin 445 lira, şubatta 368 milyon 964 bin 877 lira, martta 365 milyon 359 bin 125 lira olmak üzere işsizlere bu yılın ilk üç ayında fondan yapılan ödeme tutarı 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lirayı buldu.
Son dört yılda İşsizlik Sigortası Fonu'nun ulaştığı büyüklük ve fondan işsizlere yapılan toplam ödeme, yıllara göre şu şekilde gerçekleşti:
Yıllar
İşsizlik Sigortası Fonunun Büyüklüğü
Fondan işsizlere yapılan ödeme
2014
81 milyar 393 milyon lira
1 milyar 657 milyon 723 bin lira
2015
93 milyar 74 milyon lira
2 milyar 192 milyon 786 bin lira
2016
103 milyar 202 milyon lira
3 milyar 682 milyon 650 bin lira
2017
116 milyar 720 milyon lira
4 milyar 169 milyon 246 bin lira
- Kimler, nasıl yararlanıyor?
İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.
Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.
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