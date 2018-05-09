İşsize yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 103 milyon lira

ÖZCAN YILDIRIM - İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2018'in ilk çeyreğinde işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lira ödendi.

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için 2002 Mart ayında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Mart ayı sonu itibarıyla 120 milyar 675 milyon lira büyüklüğe ulaşan fona, 1-31 Mart tarihlerinde 101 bin 626 kişi başvurdu.

Fondan, ocakta 438 bin 701, şubatta 435 bin 774, martta 436 bin 211 işsize ödeme yapıldı.

Ocak ayında 369 milyon 172 bin 445 lira, şubatta 368 milyon 964 bin 877 lira, martta 365 milyon 359 bin 125 lira olmak üzere işsizlere bu yılın ilk üç ayında fondan yapılan ödeme tutarı 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lirayı buldu.

Son dört yılda İşsizlik Sigortası Fonu'nun ulaştığı büyüklük ve fondan işsizlere yapılan toplam ödeme, yıllara göre şu şekilde gerçekleşti:

Yıllar

İşsizlik Sigortası Fonunun Büyüklüğü

Fondan işsizlere yapılan ödeme

2014

81 milyar 393 milyon lira