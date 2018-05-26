Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu bölgede üretilen demir çelik, yine kendi bölgesinde hammadde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösterilecek. Projeyle bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları, buranın cazibesini de mutlaka artıracak. İşsizlik azalacak." dedi. Özlü, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin, ülke ve millet için hayırlar getirmesini diledi. Partilerinin 16 yıllık icraatlarıyla değil, adaylarıyla da dikkat çektiğini ve takdir topladığını ifade eden Özlü, "AK Parti teşkilatları, adaylarımızın ve partimizin başarısı için yorulmak bilmeden çalışıyor. 24 Haziran seçimleri için ortaya konulan her performans, her proje, her çalışma, milletimiz tarafından yakından takip ediliyor. Milletimiz bakacak, ölçecek, tartacak ve kararını verecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partilerinin seçim beyannamesini açıkladığını anımsatan Özlü, şöyle devam etti: "Beyannamemizde, bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapacağımızı anlatıyoruz. Eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, sanayi, bilim, teknoloji, turizm, savunma, tarım gibi birçok alanda milletimize ve ülkemize yepyeni bir ufuk açıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın da sahiplendiği ve desteklediği Filyos Projemiz, beyannamemizde yer almıştır. Filyos artık bir hayal olmaktan çıkmıştır. 2019 yılının ilk yarısında, ilk etabının tamamlanması beklenmektedir. Etüt proje çalışmaları yapılmakta olan limanın, kara ve demiryolu bağlantısının yapımının da gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Liman tamamlandığında, 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz Bölgemizde ticaret altyapısına ve yük koridorlarına büyük katkı verecektir." - "Her iki seçimden de zaferle çıkacağız" Filyos ve diğer endüstri bölgelerinin en az GAP kadar büyük ve değerli projeler olduğuna dikkati çeken Özlü, "Bu bölgede üretilen demir çelik, yine kendi bölgesinde hammadde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösterilecek. Proje ile bölgeye yapılacak Organize Sanayi Bölgeleri, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları, buranın cazibesini de mutlaka artıracak. İşsizlik azalacak. Zonguldak ve çevre iller, göç veren değil, göç alan şehirler haline gelecek." şeklinde konuştu.

Bakan Özlü, 24 Haziran'da, iki seçim olacağını anlatarak, her iki seçimden de zaferle çıkacaklarına inandığını vurguladı. Yeni sistemde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi hem de AK Parti'nin Mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesinin yeni dönem hedefleri için çok önemli olduğuna değinen Özlü, "Bunun ne kadar hayati olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bize bu ehliyeti verecek olan milletimizle, gönül bağımızı her zamankinden daha güçlü tutacağız." ifadesini kullandı. - "Projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak" Bir gazetecinin, "Yerli otomobil için Zonguldak da bir payını alacak mı?" sorusuna Özlü, "Yerli otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgesi de olacak. 5 yatırımcıdan oluşan konsorsiyum, Filyos'u da değerlendirmeye alacaktır. Filyos Endüstri Bölgesinin ana alanlarından birisi de motorlu kara taşıtları olacaktır. Dolayısıyla şansı çok yüksektir. Bize çok sayıda ilden talep var ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık ve liman arkası bölge olmasıdır çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos'un şansı yüksek." şeklinde yanıt verdi.