Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu bölgede üretilen demir çelik, yine kendi bölgesinde hammadde olarak kullanılacak. Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösterilecek. Projeyle bölgeye yapılacak organize sanayi bölgeleri, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları, buranın cazibesini de mutlaka artıracak. İşsizlik azalacak." dedi.

Özlü, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca kent merkezindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin, ülke ve millet için hayırlar getirmesini diledi.

Partilerinin 16 yıllık icraatlarıyla değil, adaylarıyla da dikkat çektiğini ve takdir topladığını ifade eden Özlü, "AK Parti teşkilatları, adaylarımızın ve partimizin başarısı için yorulmak bilmeden çalışıyor. 24 Haziran seçimleri için ortaya konulan her performans, her proje, her çalışma, milletimiz tarafından yakından takip ediliyor. Milletimiz bakacak, ölçecek, tartacak ve kararını verecek." dedi.