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"İstanbul 24 Haziran'da sandıkları patlatmaya hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "İstanbul teşkilatları gece gündüz sahada. Bu samimiyet ve bu azimle 24 Haziran'da İstanbul, sandıkları patlatmaya hazır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şenocak, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçim kampanyası kapsamında Pendik'te düzenlenen sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi, Beykoz'da sahur yaptı.

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen sokak iftarı öncesinde masaları gezen Şenocak, vatandaşlarla sohbet etti.

Teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaşın eşlik ettiği iftar programında konuşan Şenocak, 24 Haziran seçimlerine giderken vatandaşların bugüne kadar kendilerine olan vefalarını ve sadakatini hep gördüklerini, halkın desteğini her zaman hissettiklerini dile getirdi.

Şenocak, 24 Haziran akşamında da aynı güç ve kararlılıkla, yeni Türkiye yolunda Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapılacağını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

- Gençlerle buluşma

Bayram Şenocak, Beykoz sahilinde de gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ayrı bir önem verdiğini kaydeden Şenocak, AK Parti iktidarı ile seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürüldüğünü hatırlattı. Gençlerin, sorumluluk sahibi olduğunu ve Türkiye'de yapılanları çok iyi gördüğünü anlatan Şenocak, "Genç kardeşlerimize, kadın kollarımıza, ana kadememize ve burada bulunan tüm kardeşlerimize 24 Haziran'da biraz daha fazla iş düşüyor. Temas etmemiz gereken bütün noktalara temas etmemiz gerekiyor. Bize oy vermeyi düşünmeyen arkadaşlarımızı da kendi seçmen adayımız sayarak, çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenocak, gençlerle sohbetin ardından Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği sahur programında vatandaşlar ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti hükümetleri tarafından yapılan devrim niteliğinde yatırımlarla Türkiye'nin güçlendiğini, küresel ve bölgesel ölçekte sözü geçen bir ülke konumuna geldiğini dile getiren Şenocak, Türkiye'ye karşı kirli bir ittifak kurulduğunu kaydetti.

İstanbul teşkilatlarının gece gündüz sahada olduğunu vurgulayan Şenocak, "Bu samimiyet ve bu azimle, 24 Haziran'da İstanbul sandıkları patlatmaya hazır." diye konuştu.

24 Haziran seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Şenocak, sürpriz ev ziyaretlerinde de vatandaşlarla buluştu.

Şenocak, Pendik'te Vedat Boylu'nun ailesini ziyaret etti. Zihinsel ve bedensel engelli 15 yaşındaki Zeynep ve 7 yaşındaki Ömer'in durumlarını sorup aileyle yakından ilgilenen Şenocak, AK Parti olarak her zaman engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanlarında olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin engellilerle ilgili yaptığı çalışmaların vatandaşlar tarafından da görüldüğünü anlattı.

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