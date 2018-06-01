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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "İslam medeniyeti bilgi ve irfansız düşünülemez"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam medeniyetinin bilgi ve irfansız düşünülemeyeceğini söyledi.

Erbaş, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 5. mezuniyet töreninde, üniversitenin 29 Mayıs isminin heyecanı, aşkı, azmi ve Fatih Sultan Mehmet'i hatırlattığını söyledi.

Hepsinden önemlisi gençlerin İstanbul'u fetheden Fatih'in yaşında mezun olduğunu belirten Erbaş, ''Ne mutlu sizlere, bu üniversiteden mezun olanlara. İslam medeniyeti bilgi ve irfansız düşünülemez. Birikiminizi insanlara aktaracaksınız." dedi.

İslam ilimleri alanında eğitim görenlerin farklı alanlarda da okuması gerektiğini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Astronomi alanında birkaç kitap okursa Kur'an-ı Kerim'deki astronomi ayetlerini daha iyi anlar. Yasin suresindeki astronomi ayetlerini daha iyi anlar. İlahiyat mezunu astronomiyle ilgili okumamışsa bu ayetleri nasıl anlar? İnterdisipline önem verilmelidir. Farklı alanlarda birikim sahibi olmak bizim geleneğimize de uygundur. Üniversitelerde seçmeli dersler alarak, örneğin İslami ilimler okuyan arkadaşımızın sosyolojiden ders okuması, fen bilimlerinden ders seçmesi ya da tıp okuyanın ilahiyat dersini seçmesinin, kendisini farklı alanlarda yetiştirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Batıdaki Bologna sürecinin en önemli maddesi budur. Öğrenci merkezli eğitim, interdisiplin eğitim metoduyla eğitimdir. Yani bizim medeniyetimizde de branşlar arası kalın duvarla örülmemiştir.''

Erbaş, öğrencilere hitaben, "Zorlukları aşarak geldiniz ama asıl zorluk şimdi başlıyor. Hayata atılacaksınız. Size bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum.'' diye konuştu.

Dereceye giren öğrenciler dahil 169 öğrenciye diplomalarının verildiği mezuniyet törenine, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar Altıkulaç, öğretim üyeleri, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi mezuniyet

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