İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumuna ait son bilgi

İstanbul'da beklenen kış bu yıl bir türlü gelmedi. Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Pazar günü kendini gösteren güneş pazartesiden itibaren yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; bugünden itibaren yer yer etkili olacak yağışlarla beraber hafta sonu sıcaklıklar hızla düşecek. Peki hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?
HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Hafta sonuna doğru adım adım soğuyan havayla birlikte yurdun batı kesiminde yağışlar da etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıklarda ciddi bir düşüş meydana gelecek ve Anadolu’nun iç ve yüksek kesimleriyle, Trakya’da kar yağışı görülecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili olacak kar yağışı İstanbul’un çok yakınlarına kadar gelecek ancak 5-6 derece civarında olması beklenen sıcaklıklar sebebiyle kar yağışı yine İstanbul’u teyet geçebilir.
SON HAVA DURUMU TAHMİNİ
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ’NİN SON UYARISI
Meteoroloji'nin son uyarısı şöyle;
Yağışların; Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13
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