İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumuna ait son bilgi

İstanbul'da beklenen kış bu yıl bir türlü gelmedi. Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Pazar günü kendini gösteren güneş pazartesiden itibaren yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; bugünden itibaren yer yer etkili olacak yağışlarla beraber hafta sonu sıcaklıklar hızla düşecek. Peki hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonuna doğru adım adım soğuyan havayla birlikte yurdun batı kesiminde yağışlar da etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıklarda ciddi bir düşüş meydana gelecek ve Anadolu’nun iç ve yüksek kesimleriyle, Trakya’da kar yağışı görülecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili olacak kar yağışı İstanbul’un çok yakınlarına kadar gelecek ancak 5-6 derece civarında olması beklenen sıcaklıklar sebebiyle kar yağışı yine İstanbul’u teyet geçebilir.

SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.