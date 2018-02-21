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İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumuna ait son bilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Son hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde kısa süreliğine soğuk hava dalgası geliyor. Trakya'ya kadar sokulacak kar yağışının İstanbul'u yine teğet geçme ihtimali bulunuyor. İşte İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerin son hava durumu raporu...

İstanbul'a hafta sonu kar yağacak mı? İşte İstanbul hava durumuna ait son bilgi

İstanbul'da beklenen kış bu yıl bir türlü gelmedi. Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Pazar günü kendini gösteren güneş pazartesiden itibaren yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; bugünden itibaren yer yer etkili olacak yağışlarla beraber hafta sonu sıcaklıklar hızla düşecek. Peki hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

HAFTA SONU İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hafta sonuna doğru adım adım soğuyan havayla birlikte yurdun batı kesiminde yağışlar da etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklıklarda ciddi bir düşüş meydana gelecek ve Anadolu’nun iç ve yüksek kesimleriyle, Trakya’da kar yağışı görülecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili olacak kar yağışı İstanbul’un çok yakınlarına kadar gelecek ancak 5-6 derece civarında olması beklenen sıcaklıklar sebebiyle kar yağışı yine İstanbul’u teyet geçebilir.

SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’NİN SON UYARISI

Meteoroloji'nin son uyarısı şöyle;

Yağışların; Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
aynı yazıyı alt alta yazıp durmanın anlamı neydiki
yetiverdi artik istanbulun hava durumu bu memlekette sadece istanbul mu var.isteyen istanbullu acip baksin meteoroloji sitesinden
bu saatten sonra yağsan nolur ki kış bitti takvim de..
yağmayacak gıbıdenge bozuldu ıstanbul ormanları tıraşoldu devam da edıyor
Sinop un 1200 rakımlı köyünde ormanın içinde şuan kar yok. Herşeyide istanbula bağlamayın arkadaş Türkiye İstanbul dan büyük.
O kadar gökdelene izin verir, ağaçları yıkar, doğanın dengesini bozarsan doğa sana yavaş yavaş yüzünü gösterir. Sizin yaptığınızın bedelini biz de ödemek zorunda mıyız.
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