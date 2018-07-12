İstanbul'a Hollywood! Ağaçlı, Çiftalan ve Odayeri köylerine film platosu

Eyüp Belediyesi tarafından yapılan teklif, İBB Meclisinde görüşüldü. Plan değişikliği teklifinin açıklama raporunda şöyle denildi: “İstanbul’un tanıtımında potansiyel olduğu bilinen film sektörünün, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Eyüp’te yaşatılmasını amaçlayan planlama yaklaşımı ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek şekilde imar planlarına ait plan notlarında değişikliğe gidilmiştir.”
Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, eklenmesi istenen plan notunda ise şöyle deniyor: “İlgili kurumlardan görüş alınmak kaydıyla, başkanlık tarafından verilecek izinle film platosu yapılabilir. Kapalı stüdyo yapılması halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yapılaşma koşulları aşılamaz.”
PLANLAMANIN ÇEKİNCESİ
Söz konusu teklifle ilgili olarak İBB Planlama Müdürlüğü, Meclis’e gönderdiği değerlendirmesinde şöyle dedi:
“Film platosu yapılabilmesine ilişkin hazırlanan plan tadili teklifinde, film platosu kurulabilecek alanlar belirlenmediğinden; söz konusu teklifin uygun görülmesi halinde, teklif plan notu düzenlemesi yapılan Çiftalan, Ağaçlı ve Odayeri köylerine ait plan onama sınırları dahilinde kurulacak platoların bölgeye ilave trafik yoğunluğu getireceği ve platonun kurulacağı alanlardaki mevcut işleyişe olumsuz etki oluşturacağı değerlendirilmektedir.”
CHP’li meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, film platolarının ormanlık alan içinde yapılmasının sakıncalı alacağını belirterek dosyanın müdürlüğüne iade edilmesini istedi. Hacıalioğlu’nun aykırı teklifi Meclis tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Teklif ise Meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.
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