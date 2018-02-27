Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.
BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Avcılar ve Bağcılar'da da aralıklarla kar yağışı görüldü.
Meteoroloji hava durumu tahminini bugün yayınladı. Yayınlanan tahmine göre 28 il için alarm verildi. Alarm verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Avrupa'yı da etkisi altına alınan kar yağışı Edirne'de kendini hissettirdi. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman ise Edirne'yi etkisine alan kar perşembe günü İstanbul'da da gittikçe etkisini gösterecek.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.
EDİRNE VE KIRKLARELİNDE OKULLAR TATİL
Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Edirne’de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi.
Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi.
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