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Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:20 | Son Güncelleme

'istanbul'â kar ne zaman yağacak?' son günlerin en merak edilen konusuydu. Meteoroloji'den de İstanbul hava durumuna ait son dakika açıklamalar geldi. İstanbul için beklenen kar yağışı bu sabah Beylikdüzü ile Silivri'de başladı. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine gören Batı Trakya'da ise kar yağışı başladı. Edirne'de bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi. İşte 27 Şubat İstanbul hava durumuna ait son bilgiler...

İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Avcılar ve Bağcılar'da da aralıklarla kar yağışı görüldü.

Meteoroloji hava durumu tahminini bugün yayınladı. Yayınlanan tahmine göre 28 il için alarm verildi. Alarm verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Avrupa'yı da etkisi altına alınan kar yağışı Edirne'de kendini hissettirdi. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman ise Edirne'yi etkisine alan kar perşembe günü İstanbul'da da gittikçe etkisini gösterecek.

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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

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EDİRNE VE KIRKLARELİNDE OKULLAR TATİL

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Edirne’de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi.

Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar 27 Şubat tarihinde tatil edildi.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
mynet bıktık bıktık senın bu kar hevesınden la
ikinci cemre düşecek bunlar kar geliyor diye son dk. haberi yapıyor, hemde birinci sırada gündemin en önemli haberi. istanbula karı yağdıramadınız bir aydır.
bahar geldi hala kar diyor dangalaklar
Gercekten biktik mynet kaldiricam programi en sonunda yeter ya gunde 10 kez ayni haberi veriyorsunz
@kral_artvinli yoğun yagar mı
yoğun yağar mı
memlekette eğitimin durumu belli olmazken yağmayan bir kar için okul tatil eden bir milli eğitim sistemi . hepinize yazıklar olsun. acizsiniz. çocukların geleceği ile bu kadar oynanır. plan belli aslında ama olmayacak bu planınız merak etmeyin
başlıcam sizin istanbulunuza yağmayan karı yağdırdınız her gün her gün yeter memlekette istanbuldan başka şehir mi yok lan
YAV HE HEE SEN HAYATINDA KAR GÖRMEMİŞSİN BEN BİTLİSLİYİM BİR GECEDE 5 mtre yagdıgını biliyorum 3 aydır ha yagacak ha yagacak yagsa sende rahat et bizde rahat edek ????
Yağdığı Vakit Yağacak Telaş Etme Bundan sonraki Kar Artık Okadar Etkili Olmaz Cemreler Düşmeye başladı
AKP sanırım Meteroloji Biriminin başına Uzmanlar yerine yandaş Vasıfsız elemanları getirdi. Son dönemde bir tane bile tahmin tutmazken.. Önceden neredeyese her tahmin tutuyordu. Bunun mantıklı bir açıklaması yok başka... Bu AKP daha bakalım Devlet Kadrolarını ne hale getirecek 5 yıl daha kalırsa başımızda Allah Ülkemizi Cahil cühela'ların ellerine düşmekten kurtarsın
@ferit_kurtuldu_1974 Yüzde yüz katılıyorum.
RAHATLA MYNET ŞU AN BEYLİKDÜZÜNDE KAR YAĞIYOR.
1987 mart ayında kar istanbulda hayatı durdurmuştu. bu da demek oluyorki cemreler düştükten sonrada kar yağabilir. Allah ın işine karışılmaz. belkide ilk kez mynet i savunucam ama bu haberlerin asıl sorumlusu meteoroloji dir. aha da istoç bölgesinde şu anda kar yağıyor
ne mutlu size mynet
YAAAA BIRAKKK BOŞŞŞ YAPMAYİNN YETERR ATILK HAYADI HAYACAK DEYE DEYE NAZAR DEYDİRDİNİZ BIRAKIN ARTIK BIRAKIN KENDİİ HALINE BIRAKIN HAVAYIII
da yeter mynet bu kar haberi baydiniz artik
her 3 bildirimden biri kar
hadimkoyde baya hizlandi
HABERCİLER BAŞINIZ GÖĞE ERDİMİ KAR BİTTİ TATİL KALDI FAZLA BİŞEY YAĞMAYACAK HEVESLENDİRMEYİN ÖĞRENCİLERİ 1-2 GÜN ÖNCE CNN HAVA DURUMUMUNU TAKİP EDİN DOĞRU BİLGİYİ ALIN DERİM..
Zorla kar yağdıracaksınız Rabbim in işine karışmayın MYNET çok reklam yapar oldun hrrşeyde araya reklam giriyo yeter artık
buun he yeri kar olsa ne olur... gram gram kar var
Azimle haber yaptınız sonunda yağdırdınız karı tebrikler mynet.. ???? ???? ????
arkadaş bende ıstanbuldayım hani nerde kar bişey göremiyorum:??
yalan kar filan yok
bu ne kar merakıdır
Yazım kurallarına da dikkat etseniz keşke. Editörlerinizi Demet Akalın mı seçiyor?
Bırakın mynete saldırmayı bu yaz kuraklık sebebiyle iç savaş çıkacak türkiyenin işi bitti artık allahla savaşmanın vakti geldi bıçaklarınızı bileyin
bi kartopu oynayamadan ölüp gidicem :((( ona yanıyorum :))
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