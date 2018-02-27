Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar dakikalar sonra kent merkezinde de görülmeye başladı.

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Avcılar ve Bağcılar'da da aralıklarla kar yağışı görüldü.

Meteoroloji hava durumu tahminini bugün yayınladı. Yayınlanan tahmine göre 28 il için alarm verildi. Alarm verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Avrupa'yı da etkisi altına alınan kar yağışı Edirne'de kendini hissettirdi. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman ise Edirne'yi etkisine alan kar perşembe günü İstanbul'da da gittikçe etkisini gösterecek.