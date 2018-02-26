İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul hava durumu raporunda kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine gireceğini söyledi.
İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK
KAR YAĞIŞI PERŞEMBE SABAHI SONA ERECEK
Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da yarından itibaren kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının görüleceğini kaydetti.
İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.
"Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli bir kar yağışının öngörülmediğini ve ciddi bir sıkıntı beklemediklerini belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba akşam ve perşembe sabah arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor. Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda da çok ciddi düşüş var. Sıcaklık gece eksi 2'ye kadar düşecek, en yüksek artı 2'ye çıkacak. Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek." değerlendirmesinde bulundu.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı**
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile bu sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
AYDIN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ankara ve Eskişehir'in yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların G.Antep ve Kilis ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ver pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi
Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!
'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Kürt Şahinleri Tugayı Afrin'e gidiyor
Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Samsung Galaxy S9 Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler | Samsung yeni akıllı telefonlarını tanıttı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti kongresinde ilginç görüntü! Başbakan Yıldırım'ın kıyafeti dikkat çekti!
Üvey kardeşini dağ evine götürüp dehşeti yaşattı!
Cinsel terapistten olay tavsiyeler
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Okuyucu Yorumları 3 yorum