İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul hava durumu raporunda kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine gireceğini söyledi. İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE SABAHI SONA ERECEK



Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da yarından itibaren kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının görüleceğini kaydetti. İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.

"Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli bir kar yağışının öngörülmediğini ve ciddi bir sıkıntı beklemediklerini belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba akşam ve perşembe sabah arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor. Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda da çok ciddi düşüş var. Sıcaklık gece eksi 2'ye kadar düşecek, en yüksek artı 2'ye çıkacak. Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek." değerlendirmesinde bulundu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA



Çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BURSA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı**

ÇANAKKALE °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu İSTANBUL °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KIRKLARELİ °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı EGE



Çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile bu sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. A.KARAHISAR °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu AYDIN °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı MANİSA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ankara ve Eskişehir'in yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. ANKARA °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu KAYSERİ °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KONYA °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 7°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SİNOP °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ZONGULDAK °C, 6°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 11°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.