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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunun yanıtını Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, verdi. Son İstanbul hava durumu raporuna göre, Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek, akşam saatlerinde kar yağacak. Kocaman, cuma gününe kadar soğuk havanın devam edeceğini belirterek, "İstanbul'da çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek" dedi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunda kar için tarih verildi

İstanbul hava durumu raporunda kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine gireceğini söyledi.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

İstanbul'a-kar-ne-zaman-yağacak-Meteoroloji-İstanbul-hava-durumu-raporunda-kar-için-tarih-verildisonhaber

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE SABAHI SONA ERECEK

Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da yarından itibaren kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının görüleceğini kaydetti.

İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.
"Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli bir kar yağışının öngörülmediğini ve ciddi bir sıkıntı beklemediklerini belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba akşam ve perşembe sabah arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor. Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda da çok ciddi düşüş var. Sıcaklık gece eksi 2'ye kadar düşecek, en yüksek artı 2'ye çıkacak. Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumuİstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'ın yüksekleri ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı**

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile bu sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

AYDIN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Osmaniye, K.Maraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Ankara ve Eskişehir'in yüksek kesimleri ile Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların G.Antep ve Kilis ile akşam saatlerinden itibaren Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ver pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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istanbul kar hava durumu Meteoroloji Kar ne zaman yağacak?

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Eskiden Türkiye'nin en güvenli kurumları arasında meteoroloji ilk sıralardaydı. Şimdi habire tahmin yapıyor tahminler tutmuyor. Acaba meteorolojiyede mühendis yerine ilahiyatçıları mı atadılar.
yağmaz inanmayın.
:) ya valla sinirlerim bozluyo artık bu haberleri görünce mübarek ne kış geldi ne yağmur gördük nede kar Allahım hayırlısını versin herşey zamanında mevsiminde güzel
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