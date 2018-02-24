HABER

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürü açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuna ilişkin açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti.

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürü açıkladı

METEOROLOJİ Genel Müdür Güneş, AA muhabirine, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde ılık, batı ve iç kesimlerde aralıklı olarak hafif yağışlı devam eden havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren yerini Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sisteme bırakacağını ifade eden Güneş, "Bu sistemin Pazar günü akşam saatlerinden sonra doğuya hareketi ve Pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olması ancak Pazartesi günü ülkemizin batısının yeni bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." dedi.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmasının beklenmediğini aktaran Güneş, kuzeybatı kesimlerden başlayacak yağış ile beraber kuzeyli rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklıklarında Pazar günü iç ve batıda 4 ila 8, Pazartesi günü ise doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalma olacağını söyledi.

"10-20 DERECE DÜŞECEK"

Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk ve güneyinde yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen bu gelen yağışlı hava kütlelerinin, ülkemiz genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olması beklenmemektedir. Sibirya yüksek basınç merkezinin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacağı ve Orta Akdeniz üzerinde ise alçak basınç merkezi oluşacağı beklendiğinden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

PAZAR VE PAZARTESİ KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLECEK"

Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülmesi ve ve kar kalınlığının 50-100 santime ulaşması bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek, bin 200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilecektir. Ancak ülkemiz kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı almasa da bol miktarda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek."

AA

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdiİstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul hava durumu istanbul'a kar yağacak mı

En Çok Okunan Haberler

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

Ortak ATM'lerde 100 liraya kadar 2.3 lira alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Tropikal ormanlarda yaşıyor! Erzincan'da ele geçirildi

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Kuzey ormanları bozuldu bozulalı, Istanbul'a doğru düzgün yağmur bile yağmaz oldu. Kar ise hayal bence. Yazın dolu yağıyor, kışın kar yok. Gerçi haberlere bakınca kafamıza taş yağmadığına insan şükrediyor.
istifa edin bitsin bu iş. siz tam bir geri zekalısınız.
varya bir haftadır bir meteor yağacak demediniz
hiç utanma yokmu bu haberleri yapanlarda daha dün pazar günü düşücek diyordu şimdi ne diyorlar sırf haber olsun diye yazıp durmayın
Yok size güvenmiyorum Bilmiyorsunuz Önceden teknoloji bukadar değildi gerçekten biliyorlardı fakat teknoloji gelişti demek ki teknoloji yıl okuyacak adamlar yok meteoroloji de Bu kurumu kapattın bir halta yaramıyor
bu kar muhabbeti yuzunden myneti bırakan sayisi 10.000 i geciktir bence.Gereksiz spam yapiyo sadece ve 1 kar tanesi dusmedigi halde en az 50 kere duydum bu haberi.
kış bitti siz hangi kardan bahsediyorsunuz
ŞU HAVA TAHMİN RAPORLARINI HANGİ UZMAN HAZIRLIYOR ACABA?
Valla uzmanlar yağarsa EKİM'e yağmassada Kasım a gibi bir yorum yapmış.. Sonuçta ekolojik dengeyi onlar bozmadı... EN SON 1986 yılında dolu dolu kar görmüştü İstanbul..
Son 10 yıldan işi bilenler gorevden alınıp yerlerine hısım akraba konursa böyle olur
Sokaktan bir çocuğu çevir tahmin etsin, bunların tahmininden daha doğru çıkar. İSTİFA! )
yağmayacak, yağmayacakkkkk
Dağlarda keçi koyun güden çobanlar bile daha doğru tahmin yapıyor..Meteorolog arkadaşlar kendilerini gözden geçirseler bence iyi olacak..
Diğer Haberler
CHP İzmir'den 'camide Kılıçdaroğlu eleştirisi' tepkisi

CHP İzmir'den 'camide Kılıçdaroğlu eleştirisi' tepkisi

Akhisarlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Akhisarlı Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Giresun’da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (2)

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (2)

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran:

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran:

Karaosman güven tazeledi

Karaosman güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.