HABER

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Son 3 gündür baharı yaşayan İstanbullular, akşam saatlerinde bastıran ani soğukla yeniden kışı yaşadı. Öğlen saatlerinde 20 dereceyi bulan hissedilen sıcaklık, Poyraz ve Karayel'in etkisiyle 10 dereceye kadar düştü.

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Nisan ayıyla birlikte yavaş yavaş bahar havasının yaşanmaya başladığı İstanbul'da, son 3 gündür sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükseldi.

Ancak sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesiyle haftasonu için hazırlık yapan İstanbullular, öğleden sonra birden bire serinleyen havayla sürpriz yaşadı.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Kuzeyden saatte 22 kilometreyle esen Poyraz ve Karayel rüzgarları, öğlen saatlerinde 20 dereceye kadar yükselen hissedilen sıcaklığı bir anda 10 dereceye kadar düşürdü. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

hava

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, serin rüzgarlar haftasonu da İstanbul'da etkili olacak. Rüzgar zaman zaman saatte 33 kilometre hızla esecek.

Cumartesi gününü çok bulutlu ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle serin geçirecek kentte hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu ve 16 derece olacak.

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul hava durumu Meteoroloji Poyraz soğuk haftasonu

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya arkadas siz de haber bulamiyorsunuz taktiniz havaya. ulan kar yagsa yaz ne zaman gelecek sicak olsa kis ne zaman gelecek. nankorler
Tabiatın ayarlarıyla oynadığımız sürece az bile...
Diğer Haberler
Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.