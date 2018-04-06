İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Nisan ayıyla birlikte yavaş yavaş bahar havasının yaşanmaya başladığı İstanbul'da, son 3 gündür sıcaklıklar 20 dereceye kadar yükseldi.

Ancak sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesiyle haftasonu için hazırlık yapan İstanbullular, öğleden sonra birden bire serinleyen havayla sürpriz yaşadı.

SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Kuzeyden saatte 22 kilometreyle esen Poyraz ve Karayel rüzgarları, öğlen saatlerinde 20 dereceye kadar yükselen hissedilen sıcaklığı bir anda 10 dereceye kadar düşürdü. Gece saatlerinde hissedilen sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, serin rüzgarlar haftasonu da İstanbul'da etkili olacak. Rüzgar zaman zaman saatte 33 kilometre hızla esecek.

Cumartesi gününü çok bulutlu ve kuzeyli rüzgarların etkisiyle serin geçirecek kentte hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu ve 16 derece olacak.