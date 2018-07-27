İstanbul'a son dakika uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sayfasında yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, İstanbul il geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
Hava tahmin raporuna göre saat 12.00-18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.
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