HABER

İstanbul'a son dakika uyarısı! Meteoroloji saat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 04:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika uyarısı geldi. 5 günlük hava tahmin raporunda saat aralığı verilerek İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte Meteoroloji'nin İstanbul için hava durumu tahmini...

İstanbul'a son dakika uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sayfasında yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, İstanbul il geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Hava tahmin raporuna göre saat 12.00-18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE BUGÜN SAAT SAAT İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBULHAVADURUMU

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

ist-tahmin

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan kritik açıklama: Farklı bir konsept geliştirebilirizAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan kritik açıklama: Farklı bir konsept geliştirebiliriz
Nedim Şener'den Rahip Brunson iddiası: Amacı, Kürtleri HristiyanlaştırmaktıNedim Şener'den Rahip Brunson iddiası: Amacı, Kürtleri Hristiyanlaştırmaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Meteoroloji Son dakika istanbul bugün hava durumu hava durumu tahmini sağanak yağış yağmur yağacak mı

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

UEFA Avrupa Ligi | B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş (Maç özeti)

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şahıs linç edildi!

Çocuk kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şahıs linç edildi!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan kritik açıklama: Farklı bir konsept geliştirebiliriz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan kritik açıklama: Farklı bir konsept geliştirebiliriz

Nedim Şener'den Rahip Brunson iddiası: Amacı, Kürtleri Hristiyanlaştırmaktı

Nedim Şener'den Rahip Brunson iddiası: Amacı, Kürtleri Hristiyanlaştırmaktı

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.